Rusya ile Ukrayna arasındaki Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması bugün sona eriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun aralık ayında durdurma kararı aldığı Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması bugün yürürlükten kalkıyor.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan uzmanlara göre, anlaşmanın yürürlükten kalkmasının kritik bir etkisi olmayacak, zira Kiev uzun zamandır anlaşma çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmiyordu.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Enstitüsü Başkan Yardımcısı Vladimir Jarihin "Anlaşmanın yürürlükten kalkmasının ardından çok özel bir şey olmayacak. Zira fiilen uzun zamandır bu durumdaydı. Anlaşmada yazılı hükümler Kiev tarafından uygulanmıyordu. Akıllarında bulundukları tek husus sınırların tanınmasıydı, diğer tüm maddeleri gereksiz görüyorlardı" dedi.

Moskova Ekonomi Yüksekokulu Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Fakültesi Dekan Yardımcısı Andrey Suzdaltsev ise "Anlaşmanın iptal edilmesinin ardından facia niteliğinde bir sonuç olmayacak. Ancak bunun uzun vadeli sonuçları olacak" ifadelerini kullandı.

© AFP 2019 / EMMANUEL DUNAND Ukrayna Dışişleri Bakanı: Avrupa'yı köleleşmekten kurtardık

Anlaşma çerçevesinde 2003 yılında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın ortak kullanımına ilişkin anlaşmanın da imzalandığını hatırlatan Suzdaltsev, Kiev'in bunu da iptal edebileceğine dikkat çekti.

İki ülke arasında 2003 yılında imzalanan anlaşmaya göre, Azak Denizi, Rusya ile Ukrayna'nın iç denizi olarak kabul ediliyor. Anlaşma uyarınca, Azak Denizi'ne Ukrayna ile Rusya'nın onayı olmadan üçüncü ülkelere ait askeri gemiler giremiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Rusya ile ülkesi arasındaki Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nı aralıkta durdurmuştu. Bu adım, Ukrayna donanma gemilerinin Kırım açıklarında sınır ihlali yapıp Rusya karasularına girmesinin ardından gelmişti.

Sınır ihlali sonrasında Rusya bölgeye savaş uçaklarını göndermiş, ihlalde bulunan Ukrayna gemilerini de alıkoymuştu.

Rusya ve Ukrayna'nın 'stratejik ortaklar' olarak tanımlandığı anlaşma, 31 Mayıs 1997'de imzalanıp 1 Nisan 1999'da yürürlüğe girmişti. Anlaşma karşı çıkanın olmaması halinde otomatik olarak uzatılıyordu. Kiev'in anlaşmayı durdurma kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun büyük bir hata olduğu açıklamasını yapmıştı. Anlaşmada, iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duyması, sınır ihlalinde bulunmaması, azınlıkların etnik, kültürel kimliğini ve dilini koruması öngörülüyordu.