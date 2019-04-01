Kayıt
14:46 01 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kerç Boğazı'nı ihlal etmelerinin ardından Rusya tarafından alıkonan Ukrayna'nın 3 askeri gemisi

    Rusya ile Ukrayna arasındaki Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması bugün sona eriyor

    © Sputnik / Ekaterina Chesnokova
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun aralık ayında durdurma kararı aldığı Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması bugün yürürlükten kalkıyor.

    Sivastopol'de Rusya Karadeniz Filosu’nun 235. yıldönümü kutlamaları
    © Sputnik / Aleksey Malgavko
    Kiev, Karadeniz'i Rusya için ‘Bermuda Şeytan Üçgeni' haline getirmekle tehdit etti
    Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan uzmanlara göre, anlaşmanın yürürlükten kalkmasının kritik bir etkisi olmayacak, zira Kiev uzun zamandır anlaşma çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmiyordu.

    Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Enstitüsü Başkan Yardımcısı Vladimir Jarihin "Anlaşmanın yürürlükten kalkmasının ardından çok özel bir şey olmayacak. Zira fiilen uzun zamandır bu durumdaydı. Anlaşmada yazılı hükümler Kiev tarafından uygulanmıyordu. Akıllarında bulundukları tek husus sınırların tanınmasıydı, diğer tüm maddeleri gereksiz görüyorlardı" dedi.

    Moskova Ekonomi Yüksekokulu Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Fakültesi Dekan Yardımcısı Andrey Suzdaltsev ise "Anlaşmanın iptal edilmesinin ardından facia niteliğinde bir sonuç olmayacak. Ancak bunun uzun vadeli sonuçları olacak" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin
    © AFP 2019 / EMMANUEL DUNAND
    Ukrayna Dışişleri Bakanı: Avrupa'yı köleleşmekten kurtardık
    Anlaşma çerçevesinde 2003 yılında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın ortak kullanımına ilişkin anlaşmanın da imzalandığını hatırlatan Suzdaltsev, Kiev'in bunu da iptal edebileceğine dikkat çekti.

    İki ülke arasında 2003 yılında imzalanan anlaşmaya göre, Azak Denizi, Rusya ile Ukrayna'nın iç denizi olarak kabul ediliyor. Anlaşma uyarınca, Azak Denizi'ne Ukrayna ile Rusya'nın onayı olmadan üçüncü ülkelere ait askeri gemiler giremiyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Rusya ile ülkesi arasındaki Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nı aralıkta durdurmuştu. Bu adım, Ukrayna donanma gemilerinin Kırım açıklarında sınır ihlali yapıp Rusya karasularına girmesinin ardından gelmişti.

    Ukrayna bayrağı
    © Flickr/ SerenityRose
    Eski Ukraynalı bakan: Kiev Batı tarafından aldatıldı, sorunlarımızla bir başımıza kaldık
    Sınır ihlali sonrasında Rusya bölgeye savaş uçaklarını göndermiş, ihlalde bulunan Ukrayna gemilerini de alıkoymuştu.

    Rusya ve Ukrayna'nın 'stratejik ortaklar' olarak tanımlandığı anlaşma, 31 Mayıs 1997'de imzalanıp 1 Nisan 1999'da yürürlüğe girmişti. Anlaşma karşı çıkanın olmaması halinde otomatik olarak uzatılıyordu. Kiev'in anlaşmayı durdurma kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun büyük bir hata olduğu açıklamasını yapmıştı. Anlaşmada, iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duyması, sınır ihlalinde bulunmaması, azınlıkların etnik, kültürel kimliğini ve dilini koruması öngörülüyordu.

    İlgili konular:

    Kosaçev: Ukrayna halkı, 'grinin elli tonu' arasında seçim yaptı
    Ukrayna'da devlet başkanını seçimlerin 2. turu belirleyecek: Komik adam ve çikolata kralı karşı karşıya
    Ukrayna'da sandıklar kapandı: İlk sonuçlara göre komedyen Zelenskiy önde
    Etiketler:
    Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması, Kerç Boğaz, Kiev, ukrayna, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır yerel seçim 8
    Diyarbakır'da seçim heyecanı ve ilkler: Sur sakinleri üç yıl sonra mahallelerine döndü
    Karikatür
    Guaido, 91 yurtdışı seyahatini nasıl finanse ettiğini açıklamayı reddetti
    İnfografik
    Türkiye, iki yıl üst üste Rus turistlerin ilk tercihi oldu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet