Rus hava savunma sistemleri 'görünmez' hale getirilecek

Makeyev, "Son 3 yıldır optik-elektronik dairesel gözetim istasyonunu geliştirmeye yönelik test ve tasarım çalışmaları yaptık. Çalışmalar fiilen tamamlandı, devlet testleri olumlu sonuçlarla tamamlandı, mart ayında bu sistemin tedarikine başlanması ile ilgili kararın imzalanmasını umuyorum, bunun için iyi nedenler var" diye konuştu.
Makeyev, Sosna sistemlerinin yüksek verimliliğe ve hava saldırı araçlarına yüksek isabet oranına sahip olduğunu, ateşe hazırlık sürecinin tamamen pasif (yani görünmez) olması sayesinde çatışma alanında büyük dayanma gücü olduğunu, çalışması tamamen otomatik ve tepki verme süresi de çok kısa olduğunu vurguladı.
Güdümsüz füzeleri güdümlü hale getiren özel blokların geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini de anlatan Makeyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Güdümsüz füzelerin verimliliği oldukça düşük olduğu için asgari düzeyde zaman ve maddi kaynak harcayarak bu füzeleri geliştirme görevini üstlendik. Bu amaç doğrultusunda son yıllarda yüz binlercesi üretilen güdümsüz füzeleri güdümlü hale getiren özel blokların geliştirilmesi için çalışma yürütüyoruz. "
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