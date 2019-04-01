Rus hava savunma sistemleri 'görünmez' hale getirilecek

Rus savunma şirketi 'Tochmaş Tasarım Bürosu' İcra Müdürü Valeriy Makeyev, Sputnik'e demecinde Rus hava savunma sistemlerinin radarların görüntüleyemeyeceği pasif dairesel gözetim istasyonları ile donatılacağını belirtti.

Makeyev, "Son 3 yıldır optik-elektronik dairesel gözetim istasyonunu geliştirmeye yönelik test ve tasarım çalışmaları yaptık. Çalışmalar fiilen tamamlandı, devlet testleri olumlu sonuçlarla tamamlandı, mart ayında bu sistemin tedarikine başlanması ile ilgili kararın imzalanmasını umuyorum, bunun için iyi nedenler var" diye konuştu.

'Tüm modern çatışmalarda ilk sırada karşı tarafın radarlarla tespit edilen hava savunma sistemlerinin imha edildiği, ardından hava saldırı araçlarının görevlerini rahat bir şekilde yerine getirdiklerini' söyleyen Makeyev, ilk sırada Sosna hava savunma sisteminin yeni istasyonlarla donatılacağını vurguladı.

Makeyev, Sosna sistemlerinin yüksek verimliliğe ve hava saldırı araçlarına yüksek isabet oranına sahip olduğunu, ateşe hazırlık sürecinin tamamen pasif (yani görünmez) olması sayesinde çatışma alanında büyük dayanma gücü olduğunu, çalışması tamamen otomatik ve tepki verme süresi de çok kısa olduğunu vurguladı.

Güdümsüz füzeleri güdümlü hale getiren özel blokların geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini de anlatan Makeyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güdümsüz füzelerin verimliliği oldukça düşük olduğu için asgari düzeyde zaman ve maddi kaynak harcayarak bu füzeleri geliştirme görevini üstlendik. Bu amaç doğrultusunda son yıllarda yüz binlercesi üretilen güdümsüz füzeleri güdümlü hale getiren özel blokların geliştirilmesi için çalışma yürütüyoruz. "