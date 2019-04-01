Kremlin: Ukrayna'da iktidarda savaş değil barış partisini görmek isteriz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki seçimlerin kazananı olarak savaş yanlısı partiyi değil, ülkenin güneydoğusundaki Donbass bölgesi ile ilgili sorunu adım adım çözüme kavuşturmaya çalışacak bir partiyi görmek istediklerini belirtti.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Rusya ile Ukrayna arasındaki Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması bugün sona eriyor

Basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Peskov, Ukrayna'daki başkan adaylarının ikili ilişkiler ve Donbass'ın akıbeti ile ilgili açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini, Ukrayna'daki seçimlerin kazananı olarak savaş yanlısı partiyi değil, Donbass'taki krizi adım adım çözüme kavuşturmaya çalışacak kişileri görmek istediklerini söyledi.

"Adayların açıklamalarını, özellikle de ülkemiz ve ikili ilişkilerle ilgili kısımlarını dikkatle takip ediyoruz, adayların Donbass'ın gelecekteki akıbeti ile ilgili görüşlerini içeren açıklamaları dikkatle izliyoruz ve gerekli sonuçları çıkarıyoruz" diyen Peskov, ekledi:

"Ukrayna'nın başında elbette ki bir savaş partisini değil, mevcut anlaşmalar temelinde Ukrayna'nın güneydoğusundaki sorunun gerçek anlamda aşamalar halinde çözümüne odaklanmış bir partiyi görmek isteriz."

Seçimler henüz tamamlanmadığı için Kremlin'in ikinci tura kalan başkan adaylarını kutlamayı planlamadığını kaydeden Peskov, "Bir kez daha tekrar ediyorum, seçimler tamamlanmadan önce ikinci tura çıkanları kutlamanın yanlış olabileceğini düşünüyorum, bu nedenle böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

‘RUSYA HER UKRAYNALIYA, UKRAYNA'NIN TOPRAKLARINI İŞGAL ETMEDİĞİNİ AÇIKLAMAYA HAZIR'

Peskov'a, hiçbir siyasi deneyimi olmamasına karşın seçimlerin ilk turunda oyların yüzde 30'dan fazlasını alarak rahat bir biçimde ikinci tura ismini yazdıran komedyen Vladimir Zelenskiy'in, Rusya'dan Kırım'ı geri verip tazminat ödemesini isteyeceği yönündeki açıklamaları soruldu.

Soruya yanıt veren Peskov, "Ukrayna'nın her bir vatandaşına, Rusya'nın Ukrayna'nın hiçbir toprağını işgal etmediğini açıklamaya hazırız, böyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü, Donbass'ta tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden cumhuriyetlerin ‘Ukrayna tarafından reddedildiklerini', bu bağlamda Kırım'dan bahsedilmesininse, ‘bu konunun kesin olarak ve ebediyen kapatıldığı' için kabul edilemez olduğunun altını çizdi.