Rusya’nın 'uçan kabusu' Amerikan basınında

ABD'li savunma uzmanı Kyle Mizokami, Foxtrot Alpha askeri haber sitesi için kaleme aldığı makalede, Rusya'nın geliştirdiği yeni İHA'yı ele aldı.

Karşı tarafın araçlarını önlemeyi hedefleyen yeni Rus İHA'sının av fişekleriyle ateş eden Vepr otomatik taarruz tüfeğiyle donatıldığını belirten Mizokami, av fişeklerinin sıradan mermilere göre çok daha tehlikeli olmalarının, bu cihazı karşı tarafın İHA'larına karşı korkunç bir silah haline getirdiğini vurguladı.

Rus İHA'sının yaklaşık 40 dakika havada kalabildiğine ve dikey kalkış-iniş yapabildiğine dikkat çeken yazar, Rus savunma sanayiinin yeni ürününü ‘uçan kabus' diye niteledi.

Bu silahın sadece İHA'lara karşı değil, insan gücüne karşı da kullanılabileceğinin altını çizen Mizokami, şunları söyledi:

"Savaş, şimdiki biçimiyle dahi dehşete düşürüyor. Şimdi buna bir de av fişekli otomatik tüfeklerle donatılmış binlerce uçan robotu ekleyelim."