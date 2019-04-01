Putin, Karabağ çözümüne yardım etmeye hazır olduklarını tekrarladı

© Sputnik / Georgiy Zimarev Ermenistan Rusya’dan 12 Su-30SM savaş uçağı almayı planlıyor

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da Dağlık Karabağ sorununu ele aldıkları görüşme hakkın bilgi veren Paşinyan, Rusya'ya, müzakere sürecindeki önemli arabuluculuk rolünden dolayı teşekkür etti.

Putin, Rusya'nın Dağlık Karabağ sorunu için çözüm yolları arayışına yardımını sürdürmeye hazır olduğunu teyit etti.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin ve Avrasya'daki entegrasyon süreçlerin ele alındığı aktarıldı.