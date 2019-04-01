Rusya sınırlarında, ABD nükleer bombardıman uçağı görüldü

Plane Radar'ın verilerine göre, İngiliz hava üssünden havalanan B-52H, Rus Donanması Baltık Filosu üssünü bombalama imitasyonunu gerçekleştirdi.
13:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) April 1, 2019
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, (2BW | 20BS), бортовой номер 60-0024, взлетевший с авиабазы Фэйрфорд🇬🇧 RAF #Fairford, подлетает к Калининградской🇷🇺 области, для отработки бомбометания по базе балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/VhDjVflWbE
Uçuşun yaklaşık 8 bin metre yükseklikte gerçekleştirildiği aktarıldı.
Ayrıca İngiltere'ye ait Boeing RC-135W Rivet Joint keşif uçağının da sabah saatlerinde Rus uçuş bilgi bölgesini incelediği ortaya çıktı.
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