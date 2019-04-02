St. Petersburg'da askeri akademide patlama

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir askeri akademide patlama olduğu belirtildi. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemezken, yaralılar olduğu kaydediliyor.

Yerel bir acil durum servisinden yetkililer Sputnik'e açıklamalarında, St. Petersburg'da yer alan Mojayskiy Hava Güçleri Akademisi binasında bir patlama meydana geldiğini söyledi.

В академии имени Можайского взрыв произошёл на пятом факультете. В результате обрушился лестничный пролёт, на третьем этаже сейчас заблокированы 15 человек. pic.twitter.com/Wv7Ww9EZao — 78 | НОВОСТИ (@good78news) 2 Nisan 2019

​İlk belirlemelere göre, patlama sonucunda askeri akademide eğitim gören dört öğrenci yaralandı. Patlamaya neyin neden olduğu hakkındaysa bir açıklama yapılmış değil.

Rus ordusunun hava güçleri ve diğer kuvvetleri için asker yetiştiren Mojayskiy Akademisi, askeri eğitim veren kuruluşların en iyilerinden biri.

Незадолго до взрыва на территории Военно-космической академии имени Можайского была обнаружена мина. Больше #ФОТО с места происшествия: https://t.co/r8rAoZNZhc pic.twitter.com/6dUSzFT0TE — IZ.RU (@izvestia_ru) 2 Nisan 2019

Diğer taraftan akademi binasına itfaiyecilerin çağrıldığı belirtiliyor fakat patlama nedeniyle yangın çıkıp çıkmadığına ilişkin bir bilgi yok.

Rus haber sitelerinde binaya bir bomba imha ekibinin de gönderildiğine dair iddialar yer aldı. Ancak bu bilgiler resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmadı.