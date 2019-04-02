Rusya’da IŞİD saflarında savaşan eski subay hakkında 19 yıl hapis cezası kararı verildi

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Suriye'de IŞİD saflarında savaşan eski yedek subay hakkında mahkeme tarafından 19 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına karar verildi. Bir yıl da gözetim altında tutulmasına hükmedilen Hisamov'un yedek subaylık rütbesi de elinden alındı.

Soruşturmaya göre, Hisamov Ocak 2016'dan Nisan 2017'ye kadar IŞİD saflarında savaşmıştı, bu süre öncesinde de Rakka'da bir kampta eğitim almıştı. Hasimov ayrıca Suriye'de çatışmalara katılmış, Ekim 2016 itibariyle de Türkiye'de örgüt saflarına militan kazandırma görevini yürütmüştü.

Türkiye'de 2017 yılında Suriye'den dönerken yakalanan Hisamov'un yanında Tacikistan pasaportu vardı. Türkiye'nin teröristi iade ettiği Tacikistan, daha sonra pasaportun sahne olduğu ve Suriye'den Türkiye'ye geçiş için kullanıldığı açıklamasını yapmıştı. Bir ay sonra da eski Rusya Savunma Bakanlığı subayı olan Hisamov, Rusya'ya teslim edilmişti.