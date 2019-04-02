Putin: Dağlık Karabağ müzakerelerinin yeniden başlaması önemli

Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesi yaparak ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Dağlık Karabağ krizine ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasının önemine vurgu yaparak, Moskova'nın çözüme katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Putin, Bakü ve Erivan arasındaki müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasının önemini vurguladı. Rusya'nın başta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu formatında olmak üzere Dağlık Karabağ sorununun çözümüne barışçıl çözüm arayışlarına katkı sunmaya hazır olduğu ifade edildi" dedi.

Kremlin, ikili ilişkilerin istişaresi sırasında liderlerin karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirmeye istekli olduğunu belirttiğini aktardı.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

29 Mart'ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Dağlık Karabağ sorununu ele aldıkları ilk resmi ikili görüşme için bir araya gelmişti.