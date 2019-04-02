Putin: Dağlık Karabağ müzakerelerinin yeniden başlaması önemli

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Dağlık Karabağ krizine ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasının önemine vurgu yaparak, Moskova'nın çözüme katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.
Açıklamada, "Putin, Bakü ve Erivan arasındaki müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasının önemini vurguladı. Rusya'nın başta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu formatında olmak üzere Dağlık Karabağ sorununun çözümüne barışçıl çözüm arayışlarına katkı sunmaya hazır olduğu ifade edildi" dedi.
Kremlin, ikili ilişkilerin istişaresi sırasında liderlerin karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirmeye istekli olduğunu belirttiğini aktardı.
29 Mart'ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Dağlık Karabağ sorununu ele aldıkları ilk resmi ikili görüşme için bir araya gelmişti.
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