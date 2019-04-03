Rusya, AB’nin ‘çelik kotasına’ yanıt verebilir

DTÖ'den yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu, 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'na uygun olarak, Avrupa Birliği önlemlerinden etkilenen ticaret hacmine denk imtiyazların ve diğer taahhütlerin yürürlüğünü durdurma yönünde aldığı kararla ilgili Mal Ticareti Konseyi'ne bilgi verdi" dendi.

Avrupa Komisyonu, ABD'nin çeliğe getirdiği ek vergiler bağlamında, 2 Şubat 2019 tarihinde, 26 kategoriden çelik ürünlerine yönelik koruma tedbirleri almıştı. Belirlenen kotanın üzerindeki ithalata yüzde 25'lik ek vergi getirilmişti.