Kırım'da Hizb-ut Tahrir'in etkisinde kalanlar için rehabilitasyon merkezi açılacak

© Sputnik / Maks Vetrov Balbek: Referandumdan sonra giden Kırım Tatarların yarısı döndü

Sputnik'e konuşan Balbek "Aşırıcı dini grupların tuzağına düşenlerin kurtarılması için müftülük bünyesinde Hizb-ut Tahtir terör örgütünün aşırıcı ideolojisi etkisinde kalanlara yönelik bir rehabilitasyon merkezi açılacak" dedi.

Balbek'e göre, Kırım Müftülüğü, psikologlarla birlikte rehabilitasyon için özel program oluşturma çalışmalarına başladı.

Balbek "Aşırıcılık ve öğretileri, yalnızca silah gücüyle değil, ayrıca ruhsal bir terbiye ile ortadan kaldırılmalı. Aşırıcı örgütler Rusya'da gizlice faaliyetler yürütmeye devam ediyor. Gençliğin çoğu yasalara uysa da, aşırıcı grupların etkisinde kalanlar da var" dedi.

'CEZA ALMADAN KENDİNİ DÜZELTME FIRSATI VERİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM'

© Sputnik / Kiril Kalinikov Kırım’da Hizb-ut Tahrir üyeleri gözaltına alındı

Eski yıkıcı siyasi ve dini görüşlerini kesinlikle bırakan üyelerin psikolojik destek ve ruhsal rehabilitasyonun ardından ceza almaması gerektiğini savunan Balbek "İçten bir şekilde pişmanlık duyan ve aşırıcı dini gruplarla bağlarını koparanların düzelmeleri için yolları açılacak. Hata yapıp kötü bir grup arasına karışan bir insana hapis cezası almadan kendini düzeltme fırsatı verilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kırım'da mart ayı sonunda Hizb-ut Tahrir üyesi 23 kişi yakalanmıştı.