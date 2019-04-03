Putin, Türk şirketinin inşa ettiği Mercedes fabrikasına yerli yapım otomobiliyle gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alman otomobil devi Mercedes'in bir Türk şirketi tarafından Moskova'da inşa edilen fabrikasına yerli yapım Aurus marka otomobiliyle gitti.

Rus lider Putin, Mercedes'in 250 milyon euro yaptırım yaparak Rusya'da kurduğu ilk fabrikanın açılışına, Rusya yapımı yeni Aurus marka otomobiliyle gitmeyi tercih etti.

У советских собственная гордость: Владимир Путин приехал на открытие завода «Мерседес» на «Аурусе» pic.twitter.com/bKHmFrve4N — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 3, 2019

​Moskova'nın merkezinin 40 kilometre kuzeyinde yer alan Mercedes fabrikasının inşaatı Türk şirketi ESTA Construction tarafından tamamlanmıştı.

Путин на своём Aurus заехал на новый завод Mercedes pic.twitter.com/mYjtKgLTrf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 3, 2019

​ABD merkezli otomobil markası Ford'un Rusya'dan çekilme kararı aldığı bir dönemde inşaatı tamamlanan Mercedes fabrikasında, yılda 25 bin otomobil üretmesi planlanıyor. Tesiste istihdam edilecek kişilerin sayısınınsa bini geçeceği belirtiliyor. Fabrikada şu anda çalışanların yarıya yakınını çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayan kişiler oluşturuyor.

Теперь этот мерседес может по праву считаться номером один. Путин оставил свой автограф на собранной в России машине pic.twitter.com/8vMoLoHg8r — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 3, 2019

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