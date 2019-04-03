Putin, Türk şirketinin inşa ettiği Mercedes fabrikasına yerli yapım otomobiliyle gitti

Rus lider Putin, Mercedes'in 250 milyon euro yaptırım yaparak Rusya'da kurduğu ilk fabrikanın açılışına, Rusya yapımı yeni Aurus marka otomobiliyle gitmeyi tercih etti.
У советских собственная гордость: Владимир Путин приехал на открытие завода «Мерседес» на «Аурусе» pic.twitter.com/bKHmFrve4N— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 3, 2019
Moskova'nın merkezinin 40 kilometre kuzeyinde yer alan Mercedes fabrikasının inşaatı Türk şirketi ESTA Construction tarafından tamamlanmıştı.
Путин на своём Aurus заехал на новый завод Mercedes pic.twitter.com/mYjtKgLTrf— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 3, 2019
ABD merkezli otomobil markası Ford'un Rusya'dan çekilme kararı aldığı bir dönemde inşaatı tamamlanan Mercedes fabrikasında, yılda 25 bin otomobil üretmesi planlanıyor. Tesiste istihdam edilecek kişilerin sayısınınsa bini geçeceği belirtiliyor. Fabrikada şu anda çalışanların yarıya yakınını çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayan kişiler oluşturuyor.
Теперь этот мерседес может по праву считаться номером один. Путин оставил свой автограф на собранной в России машине pic.twitter.com/8vMoLoHg8r— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 3, 2019
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