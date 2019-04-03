Kazakistan’ın yeni Devlet Başkanı Tokayev’in ilk yurtdışı ziyaretini Rusya’ya gerçekleştirdi

Kazakistan'ın yeni Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Bu, Tokayev'in devlet başkanı olarak yurtdışına yaptığı ilk ziyaret oldu. Tokayev, Putin'e Nazarbayev'in selamını iletti.

Nursultan Nazarbayev'in görevi bırakmasının ardından Devlet Başkanı olan Kasım Cömer Tokayev, ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirdi. Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Tokayev'in uçağı Vnukovo-2 Havalimanı'na 11.00'de iniş yaptı. Tokayev'i Rusya Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Başkanı İgor Bogdaşev ve Kazakistan'ın Rusya Büyükelçisi İmangali Tasmagambetov'un karşıladığı havalimanında şeref kıtası da hazır bulundu.

​Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Tokayev, ikili ilişkilerin bir örnek teşkil ettiğini belirterek, bu gidişatı devam ettirme sözü verdi.

Tokayev "İlişkilerimiz artarak devam ediyor. Nursultan Nazarbayev'in de dediği gibi, örnek niteliğinde. Bu nedenle benim görevim de bu stratejinin devam etmesini sağlamak. Halklarımız arasında ulaşılan bu potansiyeli güçlendirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

​TOKAYEV, PUTİN'E NAZARBAYEV'İN SELAMINI GETİRDİ

İlişkilerin iyi olmasının iki tarafın da çıkarlarına uygun olduğunu vurgulayan Tokayev, göreve gelmesinden kısa süre sonra ziyaretinin organize edilmesinden dolayı Rusya tarafına teşekkür etti. Tokayev ayrıca Putin'e Nazarbayev'in selamını da iletti. Putin de Tokayev'den Nazarbayev'e iyi dileklerini iletmesini istedi.

Nazarbayev'in istifasının ardından Tokayev 20 Mart'ta yemin ederek görevine başlamıştı.