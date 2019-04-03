Rusya: Türkiye, S-400 anlaşmasındaki yükümlülüklerine uyuyor, anlaşmanın bozulma riski yok

Rus basınına konuşan Borisov, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan ve son dönemde sıkça gündeme gelen S-400 füze savunma sistemleri anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Borisov, "Şu ana dek Türkiye, anlaşmadaki yükümlülüklerine bağlılığını koruyor ve onları nizami şekilde yerine getiriyor. Bunun dışındaki her şey söylenti" dedi.

Rusya'nın anlaşmanın bozulmasına ilişkin kaygı taşıyıp taşımadığı sorusuna ise Borisov, "Şu an için böyle bir kaygımız yok" yanıtını verdi.