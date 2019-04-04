Peskov: NATO'nun Kerç Boğazı'na ilişkin planları Moskova'da olumsuz karşılandı

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, dün yaptığı açıklamada, Washington'da bir araya gelecek NATO dışişleri bakanlarının Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'ndan güvenli geçişine ilişkin garanti vermeyi ve bölgede havadan gözlem faaliyetleri yürütmeyi planladığını söylemişti.

Basın mensuplarının Hutchison'un açıklamalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, ABD'li diplomatın sözlerinin olumsuz karşılandığını ve ne anlama geldiğinin anlaşılmadığını ifade etti.

'RUSYA'NIN TUTUMU SON DERECE TUTARLI'

Peskov, "Kerç Boğazı ve bölgede yürütülen gemi trafiğiyle ilgili durum gayet iyi biliniyor. Uluslararası hukuka ve yasalara uygun olarak, Rusya'nın tutumu son derece tutarlı ve iyi biliniyor" dedi.

'TALEP GELDİĞİNDE KARAR ALINIR'

Peskov, Rusya'nın NATO gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçmesine hangi koşullar altında izin vereceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Öncelikle söz konusu talebi görelim. Talep geldiğinde, bir karar alınır. Burada söz konusu olan kapalı bir havza. Dolayısıyla bu konu hakkında varsayımlara dayalı açıklamalar yapmayacağım."

© AA / Dursun Aydemir ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi: NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Karadeniz’deki varlığımızı arttırmayı konuşacağız

Bu tür planların bildirilmesine ilişkin belirli bir sistem bulunduğuna da dikkat çeken Peskov, "Ayrıca savaş gemilerinin Karadeniz'de bulunmasını düzenleyen ve Montrö Anlaşması'nda yer verilen bir rejim de söz konusu. Buna uyulması gerekiyor" diye ekledi.

Hutchison, Washington'da 3-4 Nisan'da bir araya gelecek olan NATO dışişleri bakanlarının Rusya'nın Karadeniz'deki eylemlerine karşılık olarak bir dizi önlem kabul edeceklerini aktarmıştı.

Geçen yıl Ukrayna'ya ait 3 askeri geminin 25 Kasım sabahı Rus karasularına girip, hiçbir çağrıya uymadan Kerç Boğazı'na doğru ilerlemesi nedeniyle Rusya, o bölgedeki birliklerini alarma geçirmişti. Moskova ayrıca, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü'nün altına bir tanker yerleştirip güvenlik nedeniyle buradaki trafiği bir süre için durdurmuştu.