Rus senatörden ABD’nin ‘Ya S-400 ya NATO üyeliği’ tehdidiyle ilgili açıklama: Boş tehditler

Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın almasıyla ilgili Türkiye’ye yönelttiği tehditlerin boş olduğunu ifade etti. Puşkov’a göre, ABD’nin Türkiye’yi İttifak’tan çıkarması inandırıcı değil.

Twitter'dan açıklama yapan Puşkov "(ABD Başkan Yardımcısı Mike) Pence, Türkiye'ye S-400'lerle NATO üyeliği arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi. Bunlar boş tehditler. Ankara'nın anlaşmadan vazgeçmesi pek olası görünmüyor, ama Türkiye'yi bu nedenle İttifak'tan çıkaracakları inandırıcı değil" ifadelerini kullandı.

Пенс предложил Турции выбрать между закупкой С-400 и членством в НАТО. Пустые угрозы: Анкара от сделки вряд ли откажется, но невероятно, что Турцию исключат за это из альянса. Адм. Трампа нередко делает заявления, которые она не в силах выполнить. Это одно из таких заявлений. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 3, 2019

​‘TRUMP DÖNEMİNDE BU TARZ TEHDİTLER SIK SIK DUYULUYOR'

Puşkov, Beyaz Saray'dan Donald Trump'ın başkan olduğu bu dönemde sık sık bu tarz gerçekleştirilemeyecek tehditlerin geldiğini ekledi.

Pence, "Türkiye'nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı" demişti.