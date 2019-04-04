Rus ve Suriyeli askerler, 1982'den beri kayıp İsrailli askerin naaşını buldu

1982'de İsrail'le Suriye arasında yaşanan Sultan Yakup Muharebesi sırasında kaybolan ve şimdiye dek kendisinden haber alınamayan üç İsrail askerinden biri olan ABD doğumlu tank komutanı Astsubay kıdemli çavuş Zakariy Baumel'in naaşı bulundu.

© REUTERS / Ronen Zvulun Rus askerler Golan Tepeleri'nde topraktan bir T-34 tankı çıkardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Moskova'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Suriye'de görevli Rus askerlerin Suriyeli askerlerle işbirliği içinde Baumel'in gömülü olduğu yeri bulduğunu belirten Putin, "Baumel için anavatanında askeri cenaze töreni düzenlenecek olmasından memnunuz. En önemli nokta, bunun insani boyutu. Yakınlarının Baumel'in mezarına çiçek bırakma imkanına kavuşacak olmasından mutluyuz" dedi.

Putin, Baumel'in naaşının bugün İsrail'e gönderileceğini belirtti.

NETANYAHU'DAN PUTİN'E TEŞEKKÜR

2 yıl önce kayıp İsrail askerlerinin bulunması için Putin'den yardım istediğini kaydeden Netanyahu ise, Rus lidere çabaları için teşekkür etti.

Netanyahu, bu akşam İsrail'de Baumel'in aile fertleri ve arkadaşlarının katılımıyla cenaze töreni düzenleneceğini söyledi.

PM Netanyahu and the Chief of Staff of the Russian Armed Forces at the ceremony that was held at the Russian Ministry of Defense in Moscow to commemorate the retreiving to Israel of the remains of IDF soldier Zachary Baumel, was was MIA since the 1982 Lebanon war. pic.twitter.com/BpoQNwQIrr — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 4, 2019

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11 Eylül 1982'de Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde Suriye ve İsrail askerlerinin arasındaki Sultan Yakup Muharebesi'nde beş İsrail askeri kaybolmuştu.

Birkaç yıl sonra İsrail, Suriye ve Filistinli müttefiki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile esir değişimi anlaşması yapmış ve askerlerden ikisi ülkelerine dönmüştü.

Baumel ve diğer iki çavuş, Yehuda Katz ve Avi Feldman ise, İsrailli yetkililerin çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.