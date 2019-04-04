Lavrov: İdlib’de Türkiye ile ciddi bir ortak çalışma yürütüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın İdlib’de hâlâ teröristlerin bulunduğunu, bu anlamda Türkiye ve Suriye hükümeti ile birlikte ciddi bir ortak çalışma yürüttüğünü söyledi.

Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan Lavrov, Suriye'deki savaşın henüz bitmediğini ve İdlib de dahil olmak üzere ülkenin tamamında kalan son teröristlerin de ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Lavrov "İdlib'de Sovyet sonrası bölgelerden ve Rusya Federasyonu'ndan olanların da aralarında bulunduğu birkaç bin terörist kaldı. Türkiye ile burada ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz, dolayısıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti ile de. Bu amaçla askerlerimiz arasında düzenli olarak temaslar gerçekleştiriliyor" dedi.

El Nusralı militanların İdlib'de yeni bir isim altında yeni bir yapı kurduklarını belirten Lavrov, bu yapı altında, ılımlı ve hükümetle diyaloğa açık olanlar da dahil, kalan tüm silahlı oluşumları kontrolleri altına almaya çalıştıklarını ifade etti.

Lavrov "Bu kötü bir süreç ve şimdi nihayet Rus ve Türk askerleri tarafından İdlib'deki güvenli bölgenin belirli kısımlarında devriye görevi başladı" dedi.

‘HERKES EGOİSTÇE DAVRANIYOR'

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Lavrov, Fırat'ın doğusunda da gerginliğin devam ettiğini aktardı: "Fırat'ın doğusunda ABD ile işbirliği yapan Kürtlerin gözetiminde, tutsak yaklaşık bin terörist bulunuyor. Çoğu batı Avrupa vatandaşları. Bu kişilerin ülkelerinin vatandaşlarını almak istememesi, onları vatandaşlıktan çıkarmayı planlaması endişe verici. ABD'liler de, geri alınmazlarsa bu kişileri serbest bırakacaklarını açıkladı. Yani maalesef, terörle mücadelede işbirliği herkesi kapsamıyor. Herkes bu gibi durumlarda çok egoistçe davranıyor."