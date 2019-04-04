Zaharova: Stalin, Hitler ve IŞİD'i aynı kefeye koyan Stoltenberg'in açıklaması aptalcaydı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Adolf Hitler, Josef Stalin ve IŞİD'i aynı kefeye koyan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in aptalca bir açıklama yaptığını belirtti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Stoltenberg'in "Özgürlüğün düşmanları var. Onları caydırmamız gerekiyor. Eğer bunu başaramazsak savaşmamız gerekecek. Hitler'i barışçıl protestocularla durdurmak mümkün değildi. Stalin'i sözlerle caydırmak mümkün değildi. IŞİD'i diyalog ile yenmek mümkün olmazdı" açıklamasına tepki gösterdi.

Stoltenberg'in bu açıklamayla saçma bir tarihi mantık zinciri oluşturmaya çalıştığını kaydeden Zaharova, bu açıklamanın sadece yersiz olmakla kalmayıp aynı zamanda da aptalca olduğunu vurguladı.

'NATO'YA ERDEM DİLİYORUM'

NATO'nun 70. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 'tebriklerini' sunan Zaharova, "NATO'ya iç huzura kavuşma, daha az sinirlenme, obsesif düşüncelere ve fobilere daha az kapılma temenni ediyorum. Elbette erdem de diliyorum" diye konuştu.

'HALK, POROŞENKO'YA HAK ETTİĞİ NOTU VERDİ'

© AP Photo / Tsering Topgyal Alman gazeteci, Stalin'in fotoğrafıyla Tinder'da deney yaptı

Zaharova, Ukrayna'da haftasonu yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin 1. turunu da değerlendirdi.

Ukrayna halkının, yüzde 15.95'lik oy oranıyla yüzde 30.24 oy alan komedyen Vladimir Zelenskiy'in gerisinde kalan Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'ya hak ettiği notu verdiğini söyleyen Zaharova, halkın Kiev yönetimine bu yanıtı baskı altında verdiğinin de altını çizdi.

Zaharova, 21 Nisan'da yapılacak ikinci tura kadar Kiev yönetiminin provokasyonlardan uzak duracağını umduklarını dile getirdi.