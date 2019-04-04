Zaharova: Stalin, Hitler ve IŞİD'i aynı kefeye koyan Stoltenberg'in açıklaması aptalcaydı

Stoltenberg'in bu açıklamayla saçma bir tarihi mantık zinciri oluşturmaya çalıştığını kaydeden Zaharova, bu açıklamanın sadece yersiz olmakla kalmayıp aynı zamanda da aptalca olduğunu vurguladı.
'NATO'YA ERDEM DİLİYORUM'
NATO'nun 70. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 'tebriklerini' sunan Zaharova, "NATO'ya iç huzura kavuşma, daha az sinirlenme, obsesif düşüncelere ve fobilere daha az kapılma temenni ediyorum. Elbette erdem de diliyorum" diye konuştu.
'HALK, POROŞENKO'YA HAK ETTİĞİ NOTU VERDİ'
Ukrayna halkının, yüzde 15.95'lik oy oranıyla yüzde 30.24 oy alan komedyen Vladimir Zelenskiy'in gerisinde kalan Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'ya hak ettiği notu verdiğini söyleyen Zaharova, halkın Kiev yönetimine bu yanıtı baskı altında verdiğinin de altını çizdi.
Zaharova, 21 Nisan'da yapılacak ikinci tura kadar Kiev yönetiminin provokasyonlardan uzak duracağını umduklarını dile getirdi.
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