Kayıt
21:01 04 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rus donanmasına ait RFS Kildin isimli askeri destroyer gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

    'Türkiye, Karadeniz'in Rus-Türk statüsünün bozulmasına sıcak bakmıyor'

    © AA / Burak Akay
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    Amur Gadjiev
    0 10

    NATO'nun Karadeniz'de düzenleyeceği 'Deniz Kalkanı 2019' tatbikatı kapsamında İttifak'ın bölgedeki aktifliğini yorumlayan Rus uzman Boldırev, bu tatbikatın bölgede suların ısınacağının bir kanıtı olduğunu belirtti. Rus uzmana göre Ankara, Karadeniz'in 'Rus-Türk statüsü'nün bozulmasına sıcak bakmıyor.

    Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Ortadoğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Masası Kıdemli Araştırma Görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar Uzmanı Dr. Andrey Boldırev, "NATO ülkelerinin ve dostlarının ortak tatbikatı, Karadeniz'deki suların ısınacağının bir kanıtı. 2014-2019 yıllarında NATO Donanması'nın daimi rotasyonu, büyük çaplı tatbikatları beraberinde getirdi. Böylece gerilim kat be kat arttı" ifadelerini kullandı.

    Türk savaş gemileri, ‘Mavi Vatan 2019' tatbikatı kapsamında Novorossiysk'te
    © Sputnik / Vitaly Timkiv
    Rus ve Türk gemilerinden Karadeniz'de ortak tatbikat
    'NATO RUSYA SINIRI YAKININDA TATBİKATLAR DÜZENLİYOR'

    İttifak'ın, tatbikatların dış politik gelişmelerle ilişkili olmadığını sürekli yinelediğini ve buna inanılabileceğini kaydeden Boldırev, NATO'nun Rusya sınırlarına daha yakın noktalarda tatbikat düzenlediğini dikkate almak gerektiğinin altını çizdi.

    'RUSYA'NIN SAKİNLİĞİ OLUMLU'

    Bu bağlamda, "Rus tarafının sakin tepkisini olumlu yorumlamak gerekir. Zira her türlü öfke durumu yalnızca gerilimi tırmandırmaya hizmet eder" diye devam eden Boldırev, Türkiye'nin tutumunun da dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

    Sivastopol'de Rusya Karadeniz Filosu’nun 235. yıldönümü kutlamaları
    © Sputnik / Aleksey Malgavko
    Rusya, Starıy Oskol denizaltısı ile Karadeniz’de tatbikat yapacak
    'BOĞAZLAR TÜRKİYE'NİN KONTROLÜNDE'

    Boğazların Türkiye'nin kontrolünde bulunduğunu anımsatan Rus uzman, "Ankara, Karadeniz'in 'Rus-Türk statüsünün bozulmasını istemiyor" diye ekledi.

    Yarın başlayacak Deniz Kalkanı 2019, 13 Nisan'a kadar sürecek. 20 savaş gemisinin katılacağı tatbikatta 2 binden fazla asker görev yapacak.

    Çeviren: Fatih Kuduğ

    Etiketler:
    tatbikat, Deniz Kalkanı 2019, Dr. Andrey Boldırev, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Başkanlık yarışı bu sefer anaokulunda
    Başkanlık yarışı bu sefer anaokulunda: Beni seçerseniz annem size pasta yapacak
    Karikatür
    ‘NATO, ABD’den silah alanların kulübüne dönüştü’
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet