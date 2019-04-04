'Türkiye, Karadeniz'in Rus-Türk statüsünün bozulmasına sıcak bakmıyor'

NATO'nun Karadeniz'de düzenleyeceği 'Deniz Kalkanı 2019' tatbikatı kapsamında İttifak'ın bölgedeki aktifliğini yorumlayan Rus uzman Boldırev, bu tatbikatın bölgede suların ısınacağının bir kanıtı olduğunu belirtti. Rus uzmana göre Ankara, Karadeniz'in 'Rus-Türk statüsü'nün bozulmasına sıcak bakmıyor.

Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Ortadoğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Masası Kıdemli Araştırma Görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar Uzmanı Dr. Andrey Boldırev, "NATO ülkelerinin ve dostlarının ortak tatbikatı, Karadeniz'deki suların ısınacağının bir kanıtı. 2014-2019 yıllarında NATO Donanması'nın daimi rotasyonu, büyük çaplı tatbikatları beraberinde getirdi. Böylece gerilim kat be kat arttı" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Vitaly Timkiv Rus ve Türk gemilerinden Karadeniz'de ortak tatbikat

İttifak'ın, tatbikatların dış politik gelişmelerle ilişkili olmadığını sürekli yinelediğini ve buna inanılabileceğini kaydeden Boldırev, NATO'nun Rusya sınırlarına daha yakın noktalarda tatbikat düzenlediğini dikkate almak gerektiğinin altını çizdi.

'RUSYA'NIN SAKİNLİĞİ OLUMLU'

Bu bağlamda, "Rus tarafının sakin tepkisini olumlu yorumlamak gerekir. Zira her türlü öfke durumu yalnızca gerilimi tırmandırmaya hizmet eder" diye devam eden Boldırev, Türkiye'nin tutumunun da dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

© Sputnik / Aleksey Malgavko Rusya, Starıy Oskol denizaltısı ile Karadeniz’de tatbikat yapacak

Boğazların Türkiye'nin kontrolünde bulunduğunu anımsatan Rus uzman, "Ankara, Karadeniz'in 'Rus-Türk statüsünün bozulmasını istemiyor" diye ekledi.

Yarın başlayacak Deniz Kalkanı 2019, 13 Nisan'a kadar sürecek. 20 savaş gemisinin katılacağı tatbikatta 2 binden fazla asker görev yapacak.

Çeviren: Fatih Kuduğ