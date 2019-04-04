Duma: NATO toplantısındaki S-400 tartışmalarını Çavuşoğlu kazandı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rossiya-1 televizyonunda katıldığı '60 Dakika' programında, "NATO ülkeleri konferansındaki tartışma, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun üstünlüğüyle sonuçlandı. Çavuşoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e haddini bildirdi ve Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu ve hangi hava savunma sistemlerinin daha iyi olduğunu bildiğini net bir şekilde ortaya koydu. Ankara'nın S-400 alımı, bölgedeki güvenlik çıkarlarını karşılıyor. Önemli olan bu" ifadelerini kullandı.

"NATO üyesi olan ve coğrafi olarak önemli bir konuma sahip Türkiye'nin askeri alanda Rusya'nın partneri haline gelmesi NATO için ölümcül" diyen Rus vekil, "Bu yüzden Pence'in başka argümanı kalmadı. Pence sadece korkutuyor ve otoritesini kullanarak baskı yapıyor. Ama bu Ankara'ya işlemez" diye ekledi.

Rusya ve Türkiye'nin birçok konuda müttefik hale geldiğini kaydeden Slutskiy, "Bu çok karmaşık bir partnerlik ama stratejik ve profesyonel nitelik taşıyor" dedi.