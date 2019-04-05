Zaharova: Sen ancak o Moskova'ya girersin

Rusya Ulaştırma Birliği’nin ortak ulaştırma sahası uygulama konusunu görüşmek için bir temsilci gönderilmesi teklifinin ardından, Ukrayna Altyapı Bakanı Vladimir Omelyan Rusya’nın başkenti Moskova’ya tankla gireceğini söyledi. Buna tepki gösteren Zaharova, ABD'nin Idaho eyaletindeki Moskova kentine atıfla "Sen ancak o Moskova'ya girersin" dedi.

Facebook hesabından dün açıklama yapan Omelyan, "Önceki gün ‘hava trafiğini yeniden başlatalım’, bugün de ‘23 Nisan’da Avrasya Birliği ortak ulaştırma sahasını konuşmaya çağırıyoruz.’ Kesinlikle Moskova’da olacağız, hem de müttefiklerimizle birlikte. Üzerinde ‘Moskova’ya’ yazılı tanklarla” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki hava trafiği Ekim 2015’ten beri tamamen durdurulmuş durumda. Yolcu trenleri iki ülke arasında faaliyet göstermeye devam ediyor, ancak geçmişe göre sayıları katbekat azaldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Omelyan’a, ‘tankla girebileceği’ Moskova’nın ABD’de bulunduğunu şu sözlerle ifade etti: “Sevgili dostum, ‘müttefiklerinle birlikte tanklarla gideceğin’ Moskova, Idaho’da bulunuyor. Öyleyse şarkılar eşliğinde, ileri!” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İdaho eyaletinde Moskova isimli bir kent yer alıyor.

'GİREBİLECEKLERİ TEK YER LAĞIM ÇUKURU'

Rus Senatör Aleksey Puşkov da Twitter hesabından “Ciddi ciddi Moskova’ya tankla gelmeyi planlayan tek kişi Adolf Hitler’di. Hiç olmazsa onun bir sürü tankı ve eylem planı vardı. Kiev’deki gevezelerinse ikisi de yok, tankla bir yere gitmeye yelteniyorlar. Nihayetinde girebilecekleri tek yer lağım çukuru, başka bir yer olması pek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Единственным, кто всерьёз собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов — ни того, ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать. Вряд ли куда ещё. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 4, 2019

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