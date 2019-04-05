Uşakov: Putin ve Erdoğan, 8 Nisan'da Türkiye'ye S-400 tedarikini masaya yatıracak

ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditleri nedeniyle gündemden düşmeyen S-400 füze savunma sistemleri tedariki konusunda Kremlin'den açıklama geldi.

Uşakov, 8 Nisan'da Moskova'da 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için bir araya gelecek Putin ve Erdoğan'ın S-400 konusunu ele alacağını ifade etti.

Uşakov, "S-400 anlaşması konusunda çok sayıda açıklama yapılıyor. Doğal olarak liderler bu konuyu istişare edecek" dedi.

'İDLİB, ABD'NİN ÇEKİLME KARARI, TÜRK AKIMI VE AKKUYU DA MASADA'

Uşakov, liderlerin görüşme sırasında İdlib mutabakatının gidişatını, ABD'nin Suriye'den kısmi çekilişini, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projelerini ele alacağını da belirtti.

Uşakov'a göre Putin ve Erdoğan, İdlib'de faaliyete devam eden terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi için gereken önlemler de dahil olmak üzere İdlib mutabakatının uygulama sürecini istişare edecek.

'ÖNCE DAR KAPSAMLI GÖRÜŞME YAPILACAK'

Putin ve Erdoğan'ın görüşme programına ilişkin bilgi de veren Uşakov, liderlerin önce dar kapsamlı görüşme yapacağını, bu görüşmeye kendisinin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin'in katılacağını belirterek, iki liderin hassas konuları ele almak için yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti.

Liderlerin daha sonra ÜDİK toplantısına geçeceğini anlatan Uşakov, Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile iş dünyasından ve yarı resmi ekonomi kurumlarından temsilcilerin de toplantıda yer alacağını kaydetti.