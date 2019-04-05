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    Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin

    Uşakov: Putin ve Erdoğan, 8 Nisan'da Türkiye'ye S-400 tedarikini masaya yatıracak

    © AA / Sefa Karacan
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Nisan'da yapacakları görüşmede Türkiye'ye S-400 tedarikini masaya yatıracağını söyledi.

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    ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditleri nedeniyle gündemden düşmeyen S-400 füze savunma sistemleri tedariki konusunda Kremlin'den açıklama geldi.

    Uşakov, 8 Nisan'da Moskova'da 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için bir araya gelecek Putin ve Erdoğan'ın S-400 konusunu ele alacağını ifade etti.

    Uşakov, "S-400 anlaşması konusunda çok sayıda açıklama yapılıyor. Doğal olarak liderler bu konuyu istişare edecek" dedi.

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    Uşakov, liderlerin görüşme sırasında İdlib mutabakatının gidişatını, ABD'nin Suriye'den kısmi çekilişini, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projelerini ele alacağını da belirtti.

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    © AA / Fatih Aktaş
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    Uşakov'a göre Putin ve Erdoğan, İdlib'de faaliyete devam eden terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi için gereken önlemler de dahil olmak üzere İdlib mutabakatının uygulama sürecini istişare edecek.

    'ÖNCE DAR KAPSAMLI GÖRÜŞME YAPILACAK'

    Putin ve Erdoğan'ın görüşme programına ilişkin bilgi de veren Uşakov, liderlerin önce dar kapsamlı görüşme yapacağını, bu görüşmeye kendisinin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin'in katılacağını belirterek, iki liderin hassas konuları ele almak için yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti.

    Liderlerin daha sonra ÜDİK toplantısına geçeceğini anlatan Uşakov, Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile iş dünyasından ve yarı resmi ekonomi kurumlarından temsilcilerin de toplantıda yer alacağını kaydetti.

    Etiketler:
    görüşme, S-400, 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı, Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK), Yuriy Uşakov, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya
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