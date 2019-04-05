Peskov: Putin’e göre, mevcut bir lider için en iyi seçim kampanyası, görevi sırasında gösterdiği performans

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir adayın seçim kampanyası sırasında sunduğu planların popülist değil gerçekçi olmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in siyasi ilkesi olduğunu belirtti. Putin'e göre, halihazırda liderlik görevini yürüten bir aday için de en iyi seçim kampanyasının görev sürecinde gösterilen performans olduğunu söyledi.

Peskov, kendisine yöneltilen 'Bir seçim kampanyasının gösteriye benzemesi gerektiğini düşünüyor musunuz?' sorusuna Putin'in görevdeki bir devlet başkanı için en iyi seçim kampanyasının, görevi sırasında gösterdiği performansı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Putin'in seçim kampanyaları sırasında planları ve programları konusunda her zaman çok özenli ve dikkatli olduğunu, bu planları kamuoyuna aktarırken de çok itinalı davrandığını belirten Peskov "Putin için en önemli şey, çalışmaların net sonuçları olması, seçim kampanyası sırasındaki planların da popülist değil gerçekçi olması. Bu Rus liderin siyasi ilkesi. Bu ilkeyi ülkemizde halkın büyük çoğunluğu destekliyor" dedi.