Rusya’dan Libyalı taraflara itidal çağrısı

© REUTERS / Leonhard Foeger Guterres'ten Libya açıklaması: Kanlı bir çatışmanın önlenmesi mümkün

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Libya'da çatışmaya çekilen tüm tarafların sakin ve itidalli olması gerekiyor. Güç kullanma senaryosunun ülkede zaten son derece karmaşık olan durumu yerle bir edebileceği ve bunun yeni can kayıplarına ve yıkımlara yol açacağı ortada. Bu gelişme, BM himayesinde, nihai hedefi genel seçimlerle birleşik etkili devlet kurumlarının kurulması olan sürdürebilir ve kapsayıcı siyasi sürecinin kurulması umudunu uzaklaştıracak" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Libya'daki sorun için politik çözümün alternatifsiz olduğunu teyit etti.

Açıklamada, "Libya'nın önde gelen askeri ve politik güçlerin, ülkenin geleceği için gerekli bir sorumluluk duygusu göstermesi, iktidar mücadelesinin silahlı yöntemlerinden vazgeçmesi ve terörle mücadele dahil Libya devletçiliğinin onarımı gibi öncelikli sorunların çözümü için ortak yola girmesi gerektiğini savunuyoruz" dendi.



BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İN ÇAĞRISINA DESTEK

Açıklamada ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Libya'daki kanlı çatışmaların durdurulması yönündeki çağrısına destek verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da, Uluslararası kabul görmüş Ulusal Mutabakat Hükümeti dahil çatışan taraflar, güçlerini seferber ediyor ve yeni güçler takviye ediyorlar. Gerçek savaş riski var. Guterres, Libya'daki son olaylardan dolayı ciddi endişelerini dile getirdi, sert ifadelerden uzak durma ve askeri operasyonları durdurma çağrısında bulundu. Bu çağrıya katılıyoruz" dedi.

‘GEREKİRSE ÇÖZÜME KATILMAYA HAZIRIZ'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, "Eğer BM nezdindeki politik çözümün ilerlemesi için Rusya'nın otoritesini kullanmasına ihtiyaç duyulursa bu yöndeki başvuruları çok olumlu değerlendireceğiz. Biz tüm politik güçleri, tüm Libyalıların çıkarlarını dikkate alacak kapsamlı diyaloga ayarlıyoruz" diye açıkladı.