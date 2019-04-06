Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov General Hafter ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov’un Libya Ulusal Ordusu lideri General Hafter ile telefon görüşmesinde, Moskova’nın Libya’daki tüm ihtilaf konularının siyasi yollardan çözümünü desteklediğini yinelediği belirtildi.

Bogdanov-Hafter telefon görüşmesinin Libya’nın girişimiyle gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Libya Ulusal Ordusu lideri General Hafter’e Moskova’nın Libya toplumundaki tüm ihtilaf konularının siyasi yollardan çözümünü desteklediğini yinelediği kaydedildi.

Açıklama metninde, “Rus tarafı, Libya toplumundaki tüm ihtilaf konularının siyasi çözüm yöntemlerini, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame tarafından bu yönde atılan arabuluculuk adımlarını desteklediğini doğruladı. Görüşmede ayrıca terör ve aşırıcılık ideolojisi ile mücadelede çabaların yoğunlaştırılması gerekliliği de vurgulandı” ifadelerine yer verildi.

HAFTER, ORDUNUN TERÖR YANLILARIYLA MÜCADELEDEKİ EYLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

General Hafter’in Libya Ulusal Ordusu’nun terör yanlılarıyla mücadeleye yönelik eylemleri hakkında Bogdanov’a bilgi aktardığı da ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: “Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu tarafından son günlerde gerçekleştirdiği, başkent Tripoli civarlarında da dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde varlık gösteren, Libya toplumunun istikrarını tehlikeye sokan ve birleşik etkili devlet yönetim organlarının oluşturulmasına yönelik istikrarlı siyasi sürecin ve uzlaşma diyaloğunun kurulması konusundaki anlaşmaları engelleyen terörist ve aşırıcı gruplarla mücadeleye odaklı eylemleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.”