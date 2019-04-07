Çonkar: Vize serbestisi süreci kimliklerle seyahate doğru ilerliyor

© Sputnik / Yurdagül Şimşek Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye’nin turizm açısından Rusya için çok özel ve nitelikli planları var

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ahmet Berat Çonkar ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Mitrofanova, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi çerçevesinde düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı öncesi bir araya geldi.

Çonkar, basına kapalı toplantının ardından, görüşmede alınan kararları ve Türk-Rus ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Görüşmede, Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerini daha ileriye taşıyacak ortak projelerin yapılmasının kararlaştırıldığını aktaran Çonkar, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, sadece siyasi boyutta değil, artık toplumsal boyutta da derinleşmeye başladı" dedi.

Çonkar, iki ülkede eğitim, kültür, sanat, müzecilik, turizm alanında faaliyetlerin yapıldığına dikkati çekerek, "Yaptığımız çalışmalar, halklarımızı yakınlaştırıyor ve birbirimizi daha yakından tanımamıza vesile oluyor" şeklinde konuştu.

Türkiye ve Rusya arasında vize serbestisi konusuna değinen Çonkar, "Vize serbestisi konusundaki gelişmeler olumlu. Süreç, kimliklerle seyahatin yapılacağı bir zemine doğru ilerliyor. Bu noktada çalışmalar devam ediyor" ifadesini kullandı.

'RUSYA'DA TRT RUSÇA OFİSİ AÇILACAK'

Çonkar, basın alanında çalışmalarının yoğunlaştığını ve Rusya'da TRT Rusça ofisinin açılmasının planlandığını söyledi.

Türkiye'de genç Rus gazetecilere yönelik program düzenleneceğini aktaran Çonkar, "Ülkelerimiz iletişim bağlamında birbirini doğrudan tanımalı, birbiriyle ilişki kurmalıdır. Bu hususta yapılan çalışmalarımız çok kritik önem arz ediyor. Toplumlar birbirlerini başka kaynaklardan tanırlarsa, gerçeklere dayanmayan önyargılar oluşur" dedi.

Çonkar, Moskova'da 22-26 Nisan'da Türk-Rus genç liderleri formunun düzenlenmesi ve Türkiye-Rusya Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümünde ortak bir belgesel programın yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ahmet Berat Çonkar, Türk-Rus Toplumsal Forumu 5. toplantısının Rusya'nın St.Petersburg şehrinde 26-29 Haziran'da yapılacağını hatırlattı.