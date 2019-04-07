‘Rus-Türk üst düzey ikili komisyonun kurulması anlaşması en kısa zamanda imzalanmalı’

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya ve Türkiye parlamentolarının arasında üst düzey ikili komisyonun kurulması ile ilgili anlaşmanın en kısa zamanda imzalanması gerektiğini belirtti.

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Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu çerçevesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelen Volodin, iki ülke arasındaki üst düzey ikili komisyonun kurulması ile ilgili anlaşmanın en kısa zamanda imzalanması gerektiğine vurgu yaptı.

Volodin, "Komisyonun bu formatı mümkün olduğu kadar hızlı devreye alınmalı, çünkü bu durumda artık somut sorunlarla ilgili çalışmalara, şüphesiz son derece önemli olan çalışmalara başlayacağız, bu durumda iletişimin verimliliği kat kat artıyor" diye konuştu.

Anlaşmayı imzalama tarihini en kısa zamanda belirleyeceğini kaydeden TBMM Başkanı Şentop, üst düzey ikili komisyonun kurulması ile ilgili niyet anlaşmasının daha geçen yıl Antalya'daki Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı'nda selefi Binali Yıldırım tarafından imzalandığını hatırlattı.

Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da yarın gerçekleştireceği görüşmede vize serbestisi konusunun da ele alınacağını umduğunu söyleyen Şentop, "Bunun ilişkilerimizin gelişiminde sıradaki adım olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

‘Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde liderlerin sayesinde geliştiğini' vurgulayan Volodin, "Onlar, bu ilişkilerin farklı yönlerde gelişmesini sağlamak için birçok şey yapıyor: ticaret hacmi büyüyor, dış ekonomik ilişkiler gelişiyor, tatil için Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı artıyor" diye konuştu.

Volodin, parlamentolar arası temaslar çerçevesinde yeni etkileşim formatlarının oluştuğunu ve gelecekte de bu yoldan devam edilmesi gerektiğini ifade etti.