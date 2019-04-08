Rusya'da 8 yaşındaki çocuk, kumbarası, ansiklopedileri ve muzuyla ‘dünya turuna çıktı'

Rusya'nın güneyindeki Astrahan kentinde 8 yaşındaki bir çocuk ansiklopedi okuduktan sonra yanına en sevdiği ansiklopedileri, oyuncağını, kumbarasındaki paralarını ve bir muz alıp dünya turuna çıkmak için evden kaçtı. Ailesine bir not bırakan çocuk, birkaç saat sonra bulundu.

Astrahan'da sekiz yaşında bir çocuk, ansiklopedi okuduktan sonra dünya turuna çıkmaya karar verdi. İsmi açıklanmayan çocuk annesine "Anne, ben dünya turuna çıkıyorum, öpüyorum" notunu bıraktıktan sonra, sırt çantasına en sevdiği ansiklopedileri, oyuncağını, paralarını ve bir muz alıp yola koyuldu.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez/File Japonya'da 13 yaşındaki çocuk 'internette virüs paylaştığı için' gözaltına alındı

37 yaşındaki annenin çocuğunun kayıp olduğuna dair polise haber vermesinin ardından arama grupları kuruldu. Minik seyyah, birkaç saat sonra polis tarafından yolda dinlenirken bulundu ve ailesine teslim edildi.

Polisten gelen açıklamaya göre, yolun bir kısmını üç minibüsle giden çocuk, daha sonra da yaya olarak devam etmeye karar vermişti.