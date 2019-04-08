Rusya, sadece Hafter'e bağlı güçlere çağrı yapan BM açıklamasını bloke etti

Cuma günü yapılan ve 15 BMGK üyesinin katıldığı toplantının ardından İngiltere, resmi açıklama kabul edilmesi için bir öneri sundu.
AFP'nin haberine göre açıklama metninde Hafter'e bağlı güçlere tüm askeri faaliyetleri durdurma ve ülkedeki tüm güçlere gerilimi düşürme çağrısı yapılması öngörülüyordu.
Rus tarafı, açıklamada değişiklik yapılmasını ve sadece Hafter'e bağlı güçlere değil, tüm güçlere askeri faaliyetleri durdurma çağrısı yapılması için değişiklik talebinde bulundu.
RUSYA TÜM GÜÇLERLE TEMAS HALİNDE
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'daki tüm siyasi güçlerle temas halinde olduklarını ve hiçbirine bir diğerinden yakın durmadıklarını söylemişti.
ÜLKEDE İKİ GÜÇ MERKEZİ BULUNUYOR
Ülkenin doğusundaki Tobruk'ta parlamento bulunurken, batısındaysa BM tarafından da tanınan birlik hükümetinin merkezi olan Trablus yer alıyor.
Tobruk'un kontrolü ise Ulusal Libya Ordusu'nun lideri olan Hafter'de. Hafter, Kaddafi döneminin etkili komutanlarından biri.
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