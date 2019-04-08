Rusya, sadece Hafter'e bağlı güçlere çağrı yapan BM açıklamasını bloke etti

Rusya, Komutan Hafter'e bağlı güçlere Trablus'a taarruzu durdurma çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) açıklamasını bloke etti. Rus diplomatlar Libya'daki tüm güçlere saldırıları durdurma çağrı yapılmasında ısrarcı olurken bu değişiklik talebi ABD tarafından reddedildi.

© REUTERS / REUTERS TV Rusya Dışişleri: Libyalılar dışarıdan müdahale olmadan kendi aralarında anlaşmalı

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'e bağlı güçlerin perşembe günü başkent Trablus'a başlattığı saldırı, hafta sonu BM Güvenlik Konseyi'nin gündemindeydi.

Cuma günü yapılan ve 15 BMGK üyesinin katıldığı toplantının ardından İngiltere, resmi açıklama kabul edilmesi için bir öneri sundu.

AFP'nin haberine göre açıklama metninde Hafter'e bağlı güçlere tüm askeri faaliyetleri durdurma ve ülkedeki tüm güçlere gerilimi düşürme çağrısı yapılması öngörülüyordu.

Rus tarafı, açıklamada değişiklik yapılmasını ve sadece Hafter'e bağlı güçlere değil, tüm güçlere askeri faaliyetleri durdurma çağrısı yapılması için değişiklik talebinde bulundu.

ABD ise, bu talebi geri çevirdi. İngiltere'nin sunduğu resmi açıklama taslağı da, Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

RUSYA TÜM GÜÇLERLE TEMAS HALİNDE

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'daki tüm siyasi güçlerle temas halinde olduklarını ve hiçbirine bir diğerinden yakın durmadıklarını söylemişti.

ÜLKEDE İKİ GÜÇ MERKEZİ BULUNUYOR

Eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından Libya'da şu anda iki güç merkezi yer alıyor.

Ülkenin doğusundaki Tobruk'ta parlamento bulunurken, batısındaysa BM tarafından da tanınan birlik hükümetinin merkezi olan Trablus yer alıyor.

Tobruk'un kontrolü ise Ulusal Libya Ordusu'nun lideri olan Hafter'de. Hafter, Kaddafi döneminin etkili komutanlarından biri.