Erdoğan-Putin görüşmesi başladı: Suriye'de atacağımız adımlar önem arz ediyor

Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor" dedi. Ekonomik ilişkilere vurgu yapan Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 25 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı dolayısıyla Moskova'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin ikili görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

© AA / Ahmet Bolat Erdoğan'ın uçağı Moskova'ya indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Moskova'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, şunları söyledi:

"Sizi Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugün Üst Düzey İşbirliği Konsey'inin sekizinci toplantısını yapacağız. İlişkilerimizin iyi bir düzeyde geliştiğini gözlemliyoruz: Karşılıklı ticaretimizin büyüme oranı, yüzde 15. Ortak ticaret hacmimiz 25 milyar dolara ulaştı."

Putin, "Büyük projeler gerçekleştiriyoruz: Bunlardan biri Türkiye tarafının isteği üzerine 2023 yılında hizmeye girecek olan Akkuyu güç santrali. Bir diğeri de denizden geçen kısmı ile karadan ilerleyecek kısımlarını kısa bir süre önce birleştirdiğimiz Türk Akımı doğalgaz boru hattı. Uluslararası ilişkiler alanında işbirliğimiz çok geniş. Dışişleri bakanlıklarınız, savunma bakanlıklarımız arasındaki ve askeri-teknik alandaki işbirliğimiz aktif bir biçimde gelişiyor. Karşımızda ele alıp karara bağlamamız gereken çok büyük bir soru paketi var. Sizi görmekten çok memnunuz. Hoş geldiniz" diye konuştu.

'TERÖR EYLEMLERİNE KARŞI DAYANIŞMA HALİNDE ATTIĞIMIZ ADIMLAR ÇOK ÖNEMLİ'

© AA / Sefa Karacan Erdoğan ve Putin 'Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı'nı açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştireceklerini belirterek, 13 tane anlaşmanın imzalanacağını söyledi.

Erdoğan, "Gerek ikili ilişkiler, gerek bölgesel sorunlarla ilgili aramızda bir görüşme trafiği olacak. 13 tane anlaşma imzalanacak. Geleceği yönelik bir adımı atmış oluyoruz. Ticaret hacmimizde yüzde 15'lik artış söz konusu. Hedef ticarette 100 milyar dolarlık hedefe yürümek" dedi.

"Bir diğer çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır" diyen Erdoğan, "Suriye'de attığımız adımlar, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor. Bugünkü üst düzey stratejik konsey toplantısı büyük önem arz ediyor" ifadesini kullandı.

​BİR YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Rus lider Putin ile Erdoğan, bu yıl içinde üçüncü defa bir araya geldi. İki lider Moskova'da Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısına başkanlık edecek.

Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı ile Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projeleri görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında.

Suriye'deki gelişmelerin de Moskova'daki görüşmelerde önemli yer tutması bekleniyor.

Görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenlemesi beklenen Putin ve Erdoğan, akşam ise Bolşoy Tiyatrosu'nde Rusya-Türkiye karşılıklı kültür yılının açılışını yapıp burada sahnelenecek Troya operasını izleyecek.

İki liderin ayrıca Rus ve Türk iş çevrelerinin temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.