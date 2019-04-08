Putin: Gündem S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması

Moskova'da ikili görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak açıklama yaptı. Putin, "Gündemimizde S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatının tamamlanması var" derken, Erdoğan, "Rusya ile ikili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak" diye konuştu.

8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için Moskova'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in baş başa görüşmesi sona erdi.

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Kremlin Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen liderler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

"Ülkelerimiz arasındaki askeri-teknik işbirliğini güçlendirmek için görevler var önümüzde" diyen Rusya lideri Putin, şunları söyledi:

"Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı anlaşmasının gerçekleştirip tamamlanması, ikili ilişkilerdeki önceliğimiz. Türkiye ile gündemimizde, bu ülkeye başka modern Rusya yapımı askeri ürünler sevk etme projelerimiz de var."

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Putin, "Astana sürecinin garantörleri Rusya ve Türkiye olarak Suriye'de gerginliğin düşürülmesi için büyük çaba gösteriyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Türkiye ile pekiştirilmiş ve ilerlemiş iş birliği çerçevesinde ilişkileri geliştirme kararı aldık. Ticari ilişkilerimizin gelişmesi, bu alanda var olan bazı kısıtlamaların kaldırılmasını sağlayabilir. Ticaretini yaptığımız ürünlerin çeşitleri artırılabilir. Akkuyu nükleer güç projesinin inşaatına ek finansman kaynaklarının çekilmesi planlanıyor. Türkiye'de bunu yapabilecek yatırımcılar var."

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılıyor https://t.co/8s5T7IIuKu — AA Canlı (@AACanli) 8 апреля 2019 г.

ERDOĞAN: 6 MİLYON RUS VATANDAŞINI MİSAFİR EDEREK REKORA İMZA ATTIK

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Putin'in ardından söz alan Erdoğan'ın açıklamaları da şöyle:

— Akkuyu santralinin temelini attık, geçen sene 6 milyon Rus vatandaşını misafir ederek yeni bir rekora imza attık. Bin 300 kadar işadamımız Rusya'da yatırımcı olarak bulunuyor.

— Rusya ile ikili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz.