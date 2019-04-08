Mercedes fabrikasında Putin'in Almancası konuşuldu: ‘Rus lider senden daha iyi Almanca biliyor'

Bir Türk şirketinin Moskova'da inşa ettiği Alman otomobil devi Mercedes'in ilk fabrikasını ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alman görevliler arasında minik bir ‘sürtüşmeye' yol açtı. Bir görevlinin Almanca konuşmak için izin istemesinin ardından bir başka görevli, "Putin senden daha iyi Almanca konuşuyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alman otomobil devi Mercedes'in bir Türk şirketi tarafından Moskova'da inşa edilen fabrikasını ziyareti sırasında Almanca ile ilgili bir konuşma yaşandı.

Fabrika gezisi sırasında Putin'e bir maketi anlatacak olan görevli, tercümanı göremeyince "Almanca konuşabilir miyim?" diye sordu.

Putin'in "Evet, lütfen" demesi üzerine, bir başka Alman görevli gülümseyerek "Devlet Başkanı senden iyi Almanca konuşuyor" dedi.

«Президент говорит по-немецки лучше, чем ты»: Путин и немцы pic.twitter.com/cEpFeJAePL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 Nisan 2019

​Rus lider de bu yanıt karşısında gülümseyerek, başını iki yana salladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iyi derecede Almanca biliyor. Geçmişte Doğu Almanya'da istihbarat görevlisi olarak çalışan Putin, 2001 yılında Almanya Parlamentosu Bundestag'da Almanca olarak yaptığı konuşmasıyla dikkat çekmişti.

Putin, Mercedes'in 250 milyon euro yaptırım yaparak Rusya'da kurduğu ilk fabrikanın açılışına, Rusya yapımı yeni Aurus marka otomobiliyle gitmişti.