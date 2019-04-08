Jennifer Lopez'e benzeyen Rus oyuncu sosyal medyanın ilgi odağı oldu

Rus oyuncu Yevgeniya Brik, ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e benzerliği ile sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı haline geldi.

Rus oyuncu Yevgeniya Brik, güzelliği ve Jennifer Lopez'e benzerliği ile dikkatleri üzerine topladı.

Rusya'da yayın yapan 7Days sitesine konuşan Brik'e göre, Lopez ile arasındaki benzerliği ilk olarak 2007'de ünlü Rus yönetmen Fyodor Bondarçuk fark etti.

Bu benzerlikten rahatsız olmadığına işaret eden Brik, Lopez'in 49 yaşında olmasına rağmen çok güzel göründüğünü, bu nedenle yaşlanmaktan korkmadığını söyledi.

Brik "Çocukları var. Yakışıklı, genç bir sevgilisi var ve ona evlilik teklif etti. Lopez yetenekli ve çalışkan biri" dedi.

Brik'in 50 binden fazla takipçisi bulunan bir Instagram hesabı var ve hesabında günlük yaşamı ile çalıştığı projelerden kareler paylaşıyor.