Jennifer Lopez'e benzeyen Rus oyuncu sosyal medyanın ilgi odağı oldu

Rus oyuncu Yevgeniya Brik, güzelliği ve Jennifer Lopez'e benzerliği ile dikkatleri üzerine topladı.
Rusya'da yayın yapan 7Days sitesine konuşan Brik'e göre, Lopez ile arasındaki benzerliği ilk olarak 2007'de ünlü Rus yönetmen Fyodor Bondarçuk fark etti.
Bu benzerlikten rahatsız olmadığına işaret eden Brik, Lopez'in 49 yaşında olmasına rağmen çok güzel göründüğünü, bu nedenle yaşlanmaktan korkmadığını söyledi.
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Нежная,легкая,живая и просто потрясающая съемка для @7days_ru с любимой,талантливейшей @foxlemonade ❤️👏🏻 спасибо,что надо было это сделать,а то просто так,без интервью и не собрались бы! У нас ведь теперь есть телефоны и в них фотографии,которые мы не печатаем,а просто копим тысячами 😂я даже не знаю с чего начать,какие фотографии первыми помещать сюда(а их будет много,приготовьтесь))),а что печатать и ставить в рамочку..это тот случай,когда невозможно выбрать,в каждой что-то есть,а главное,что мы тут с Зоей и она почти не сопротивлялась))@todorovskyzoey 👩👧🌷😍❤️ #фотосессия #nofilters #sunset #motherdaughter #coverstory #безфильтров #мамадочка #zoeytodorovsky #evgeniabrik #самыйлучшийдень
Brik "Çocukları var. Yakışıklı, genç bir sevgilisi var ve ona evlilik teklif etti. Lopez yetenekli ve çalışkan biri" dedi.
Brik'in 50 binden fazla takipçisi bulunan bir Instagram hesabı var ve hesabında günlük yaşamı ile çalıştığı projelerden kareler paylaşıyor.
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