Rusya ve Türkiye’den sağlık merkezlerinin ortak inşaatına ilişkin anlaşma

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, iki ülkenin arasında Rusya'da Rönesans grubunun katılımıyla büyük sağlık merkezlerinin inşaatına ilişkin anlaşmanın imzalandığını, ilk merkezlerin inşa edileceği 3 bölgenin belirlendiğini açıkladı.

"Bugün ayrıca Rönesans grubuyla birlikte Rusya'da büyük sağlık merkezlerinin inşaatına ilişkin anlaşmayı da duyuruyoruz" diyen Dmitriyev, Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'de sadece birkaç yıl içinde çok modern sağlık komplekslerinin inşa edildiğine dikkat çeken yetkili, "Bununla birlikte söz konusu merkezler özel paralarla inşa ediliyor ve 15 yıl sonra devlete devrediliyor. Rusya için de buna benzer bir program önereceğiz ve burada Rusya'nın önde gelen bilim kuruluşlarıyla birlikte büyük sağlık merkezleri inşa edebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sayede ‘Sağlık hizmetleri' adlı ulusal program çerçevesinde genel olarak özel yatırımlarla çok büyük sağlık merkezlerinin inşa edilebileceğine dikkat çeken Dmitriyev, "Şu anda üç bölgeyi seçmiş bulunuyoruz ve onları en kısa zamanda duyuracağız" diye konuştu.