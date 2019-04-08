Rusya, OPEC ve müttefiklerinin petrol üretimini artırabileceğinin sinyalini verdi

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, piyasadaki talebin artması ve rezervlerin azalması nedeniyle Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile haziranda yapılacak toplantıda petrol üretimini artırmayı gündeme getirmeyi planlandığını söyledi.

© REUTERS / Heinz-Peter Bader OPEC'ten 8 yıl sonra bir ilk

Birkaç ay önce petrol üretimini askıya alma kararını iptal etmek için erken olduğunu ifade eden Dmitriyev, haziran sonrasında petrol üretimi kısıtlamasına gerek kalmayabileceğini belirtti.

Dmitriyev, "Piyasadaki durum ve azalan rezervler göz önüne alındığında OPEC ve müttefiklerinin haziran ayında tedarik kısıtlamalarına son verip üretimi artırma kararı alabilir" dedi.

Bu kararın petrol üretimini azaltma anlaşmasının sonu anlamına gelmeyeceğini kaydeden Dmitriyev, "Aksine bu, anlaşmanın katılımcılarının piyasa koşullarına bağlı olarak sadece üretimi azaltmanın değil, artırmanın da önemli olduğu durumlarda koordinasyon çabalarını sürdürdüğünün kanıtı" ifadesini kullandı.

Kasım 2016'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye ülkeler, petrol üretimini günlük 1.2 milyon varille kısıtlayan Viyana Anlaşması'nı imzalamıştı. Rusya anlaşma kapsamında günlük petrol üretimini 300 bin varil azaltmayı taahhüt etmişti.

Aralık 2016'da da OPEC üyesi olmayan 11 ülke, petrol üretimini günlük 558.00 varille kısıtlama kararı aldıklarını açıklamıştı.