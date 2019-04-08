'Rus-Türk Yatırım Fonu, Akkuyu projesine dahil olabilir'

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, bugün kurulduğu duyurulan Rusya-Türkiye Yatırım Fonu'nun Akkuyu nükleer santral projesine yatırım yapabileceğini belirtti.
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Gazetecilere konuşan Dmitriyev, Rusya-Türkiye Yatırım Fonu'nun Akkuyu nükleer santral projesine dahil olma yönünde planlarının olup olmadığı sorusuna yanıtında, "Evet" dedi.
Dmitriyev ayrıca Rusya-Türkiye fonunun enerji alanındakiler dahil bir dizi projeyi incelediğini de sözlerine ekledi.
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