'Rus-Türk Yatırım Fonu, Akkuyu projesine dahil olabilir'

© AA / Sezgin Pancar Rosatom, Akkuyu’nun ikinci enerji ünitesinin inşası için temel lisans almayı bekliyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, bugün kurulduğu duyurulan Rusya-Türkiye Yatırım Fonu'nun Akkuyu nükleer santral projesine yatırım yapabileceğini belirtti.

Gazetecilere konuşan Dmitriyev, Rusya-Türkiye Yatırım Fonu'nun Akkuyu nükleer santral projesine dahil olma yönünde planlarının olup olmadığı sorusuna yanıtında, "Evet" dedi.

Dmitriyev ayrıca Rusya-Türkiye fonunun enerji alanındakiler dahil bir dizi projeyi incelediğini de sözlerine ekledi.