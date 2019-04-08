Rosatom: Türk Elektrik Üretim A.Ş. ile Akkuyu’nun yüzde 10'unun satışını görüşüyoruz

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Türk Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin yüzde 10’luk kısmının satışı ile ilgili görüşmelerin yapıldığını açıkladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lihaçev, Rosatom'un Türk Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin yüzde 10'luk kısmının satışı ile ilgili görüşmeler yaptığını belirtti.

Lihaçev, "Şimdilik sadece Türk devlet holdingi EÜAŞ ile görüşmelerin yapıldığını söyleyebilirim. Şirketlerin sayısı çok daha fazla, fakat şimdilik sadece birini açıklayabilirim" diye konuştu.

EÜAŞ ile görüşmelerin Akkuyu NGS projesinin yüzde 10'luk kısmının satışı ile ilgili olduğunu kaydeden Lihaçev, bu şirketin yanı sıra diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Rosatom başkanı, projeye ilgi gösteren özel yatırımcıların sayısı ile ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.