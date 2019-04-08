Rus ve Türk kültür bakanları Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışını yaptı

Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy ve Türk mevkidaşı Mehmet Ersoy, iki ülkenin Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’na ‘start’ verdi. Tören, Bolşoy Tiyatrosu'nda Türk operası ‘Truva’ gösterisi öncesi yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Medinskiy, "Bolşoy Tiyatrosu'nda, Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür Yılı açılış töreninde sizi selamlamaktan mutluluk duyuyorum. Kültür Yılı kapsamındaki her bir etkinlik, kültür mirasını popülerleştirmeyi, ülkelerimizin turizm potansiyelini geliştirmeyi ve nihayetinde ülkelerimiz arasındaki basit, insani, dostça ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor" dedi.

İnsanların kültür ve turizm, karşılıklı iletişim, tarih, dil ve geleneklerle tanışma üzerinden birbirini iyi tanıdığını, birbirini daha iyi duymaya, daha iyi anlamaya başladığını söyleyen Rus bakan, "Bu, sonuç olarak her zaman ülkeler arasındaki ilişkilere en faydalı etkiye sahip oluyor" diye ekledi.

Medinskiy, "Kültür Yılı organizatörlerine ve ayrıca bu muhteşem, parlak, büyük ve ilginç operayı getiren Türk dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Eminim ki, burada toplanan herkes çok büyük estetik zevk alacak" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da Rus mevkidaşına, sıcak kabulden ve gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Rusya ve Türkiye arasındaki bağların, asırlara dayanan köklere sahip olduğunu söyleyen Ersoy, iki ülke liderlerinin sergilediği güçlü siyasi iradenin bu bağların tüm alanlarda hızla gelişmesine ve güçlenmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Bakan Ersoy, 2019'un Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olarak ilan edilmesinin iki ülke arasındaki bağların daha da verimli olarak gelişmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.