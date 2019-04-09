Bolşoy Tiyatrosu'nda Türk operası 'Truva' sahnelendi

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu’nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından ‘Truva Operası’ sahnelendi.

Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı olarak ilan edilen 2019 Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Truva Operası sahnelendi. Opera, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy de operayı izledi.

Bakan Ersoy, Truva Operası'nın ardından açıklamada bulundu.

İHA Bakan Ersoy, ilerleyen dönemde Moskova’da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde kullanılan kostümlerin yer aldığı bir sergi düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

'RUSLARIN GÖNLÜNÜ FETHETTİK'

Bolşoy Tiyatrosu'nda Truva Operası'nın ayakta alkışlamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Ersoy, "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılının açılış gecesinde Bolşoy Tiyatrosu'ndaki 'Truva' gösterisiyle Rusların gönlünü fethettik. İzleyiciler gösteriyi dakikalarca ayakta alkışladı" dedi.

Ersoy, bu yıl karşılıklı birçok etkinliğinin düzenleneceğini dile getirerek, "Karşılıklı kültür-turizm yılı kapanışı İstanbul Pera'da bir Rus sergisiyle yapılacak" ifadelerini kullandı.