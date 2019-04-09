ATOR: Türkiye’ye tatil talepleri yüzde 10 artabilir

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, önverilere göre, Rusya vatandaşlarının Türkiye’deki tatil taleplerinin geçen yıla kıyasla yüzde 10 artabileceğini ve turist sayısının 6 milyon ilâ 6 milyon 100 kişi arasında olabileceğini söyledi.

Rossiya-24'e konuşan Lomidze "İlk verilere göre, talepler geçen yıla kıyasla yüzde 10 artabilir. Bu iyimser bir tahmin, yani turist sayısı 6 milyon ilâ 6 milyon 100 kişiye ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Lomidze 2019 yılında Türkiye'deki otel fiyatlarının ortalama yüzde 15-20 arttığını, bazı otellerin fiyatlarını yüzde 30 oranında yükselttiğine dikkat çekti.

Lomidze "Türkiye'de ortalama tatil fiyatı arttı, bu da kuşkusuz talep sayısını etkileyecek" dedi.