Rus gübre üreticisi: Türkiye’ye vergileri indirmeyi veya kaldırmayı teklif edeceğiz

Kremlin'de yapılan görüşmelerin ardından gazetecilere konuşan Guryev, "Bugün Rus gübrenin Türkiye pazarındaki payı yüzde 10'dan az. Bu çok az. Bu, Rus mineral gübreye uygulanan vergiyle ilgili. Şu an yüzde 6.5. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki konuşmamın savı basit: Vergiyi çiftçi ödüyor, çiftçi bu gübreyi Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden yüksek oranda zararlı katkı, büyük miktarda kadmiyum ve arsenik ve yüksek fiyatlarla alıyor" ifadelerini kullandı.

Guryev, "Eğer bu vergiyi nasıl düşürebileceğimizi düşünürsek Türk çiftçi, daha rekabetçi Pazar ve en çevre dostu temiz mineral gübre alarak iki kez kazanmış olacak" diye ekledi.

Fosagro CEO'su, Rus fosfat gübrenin, magmatik kökenli cevherden üretildiği için zararlı katkı oranı açısından dünyanın en düşük orana sahip olduğunu vurguladı.

Rus üreticilerin, vergilerin iptal edilmesi durumunda Türkiye'ye teslimatı birkaç kat artırma yeteneğine sahip olduğunu belirten Guryev, "Böylelikle ülkelerimiz arasındaki ticaret 1 milyar dolar daha artırılmış olacak, Türk ulusu sağlıklı gıda üretip yiyecek ve çevre dostu ürünler ihraç edebilecek" dedi.

Türkiye'nin, tarım sektörünün ekonomideki payı açısından dünya ikincisi olduğunu hatırlatan Guryev, "Bu yüzden çevre dostu temiz gübre almak onlar için önemli" diye ekledi.