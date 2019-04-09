Lavrov: Rusya Arktika'da hiç kimseyi tehdit etmiyor, sadece kendi güvenliğini sağlıyor

Lavrov, "Biz, ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktan başka bir şeyle meşgul değiliz. Rusya Federasyonu'nun herhangi bir diğer bölgesinde yaptığımız gibi Arktik bölgede de yaptığımız her şey, kesinlikle sadece bu amaca hizmet ediyor. Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz" dedi.
Lavrov, şöyle devam etti: "Sınırlarımız etrafında oluşan askeri ve siyasi durumu dikkate alarak gerekli savunma olanaklarını sağlıyoruz. Sizi temin edebilirim, biz her zaman asayişimizi, çıkarlarımızı, toprak bütünlüğümüzü korumaya hazır olacağız."
‘RUSYA BÖLGENİN MİLİTARİZE EDİLMESİNE KARŞI'
Rus diplomat, "Bu tür fikirler periyodik olarak dile getiriliyor ve ben, söz konusu fikirlerin amaca hizmet ettiğini düşünmüyorum" vurgusunda bulundu.
Arktik Konsey'in modern şartlarda çok nadir bir şey olan bir uzlaşma kültürü geliştirdiğinin altını çizen Lavrov, Rusya'nın da bunun arkasında duracağını ifade etti.
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