Lavrov: Rusya Arktika'da hiç kimseyi tehdit etmiyor, sadece kendi güvenliğini sağlıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Arktika'da sadece ve sadece kendi güvenliğini sağlamayı amaçladığını ve bu bölgede hiç kimseyi tehdit etmediğini belirtti.

Ministry of defence of the Russian Federation Rusya: Arktik'teki kazanımlarımızdan taviz vermeyeceğiz

Saint Petersburg'da düzenlenen ‘Beşinci Uluslararası Arktik Forumu' çerçevesinde konuşan Lavrov, Rusya'nın Kuzey Kutup Bölgesi'nde sadece ve sadece kendi güvenliğini sağlamayı amaçladığını ve bu bölgede hiç kimse için tehdit oluşturmadığını kaydetti.

Lavrov, "Biz, ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktan başka bir şeyle meşgul değiliz. Rusya Federasyonu'nun herhangi bir diğer bölgesinde yaptığımız gibi Arktik bölgede de yaptığımız her şey, kesinlikle sadece bu amaca hizmet ediyor. Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz" dedi.

Lavrov, şöyle devam etti: "Sınırlarımız etrafında oluşan askeri ve siyasi durumu dikkate alarak gerekli savunma olanaklarını sağlıyoruz. Sizi temin edebilirim, biz her zaman asayişimizi, çıkarlarımızı, toprak bütünlüğümüzü korumaya hazır olacağız."

‘RUSYA BÖLGENİN MİLİTARİZE EDİLMESİNE KARŞI'

© AP Photo / Karim Kadim İngiltere Savunma Bakanı: Rusya'ya karşı Arktik'teki varlığımızı arttıracağız

Rusya'nın bölgeyi militarize etmeye çalıştığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Lavrov, "Biz ise bunun tam tersini savunuyoruz. Burada askeri çözüm gerektiren hiçbir konu görmüyoruz, NATO'nun dikkatini çekmesi gereken hiçbir konu görmüyoruz" diye konuştu.

Rus diplomat, "Bu tür fikirler periyodik olarak dile getiriliyor ve ben, söz konusu fikirlerin amaca hizmet ettiğini düşünmüyorum" vurgusunda bulundu.

Arktik Konsey'in modern şartlarda çok nadir bir şey olan bir uzlaşma kültürü geliştirdiğinin altını çizen Lavrov, Rusya'nın da bunun arkasında duracağını ifade etti.