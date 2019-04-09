Putin’den Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto’ya: Kırım ile Arktika’nın bir alakası yok

© AP Photo / Dmitriy Lovetskiy Finlandiya, Kuzey Akım 2 için inşaat çalışmalarına izni verdi

Putin, Niinisto'ya forumun Arktika bölgesindeki sorunlarla ilgili olduğunu ve Kırım'ın Arktika ile bir alakası olmadığını hatırlattı. Rus lider, Arktika'daki sorunların konuşulduğu forumla Kırım'ın bir alakası olmadığını hatırlatarak, bölgedeki sorunlara karşı vaktinde adım atılması gerektiğine dikkat çekti.

Putin "Burada Arktika'daki sorunları konuşmak için toplandık. Vaktinde alınmayan tedbirler ve eylemsizlik nedeniyle Arktika'nın ‘Kırım'ın bir benzerine', Kırım'ın da çöle dönüşmesini istemeyiz" dedi.

Arktika'teki çökeltilerde tropik bitki ve hayvanların kalıntılarının bulunabildiğine dikkat çeken Putin "Yani insanlık tarihinin bir döneminde bunlar vardı. Olup bitenleri anlamak ve olanlara karşı harekete geçmemiz gerek. Şimdi bazı sorunları yalnızca güçlerimizi birleştirerek çözebileceğimizi söylediğimiz bir dönemdeyiz. Bunun için toplandık ve bu toplantının işe yarayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın yaptırımlardan Avrupa kadar zarar görmediğini belirterek "Yaptırımlar bugün yalnızca jeopolitik savaşın aracı olarak değil, dünyadaki rekabet savaşının bir unsuru olarak kullanılıyor" yorumunda bulundu.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Rusya'nın saldırmasından endişe eden Finlandiya 'yeraltı şehri' inşa ediyor

Arktika'da askeri bir gerginlik olmadığını ve NATO'nun bölgede kısa süre önce büyük çapta tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirten Putin "Biz bölgede böyle tatbikatlar gerçekleştirmiyoruz. Büyük tatbikatlar yaptık, ama NATO'nun sorumluluk alanından çok uzakta, doğudaydı" dedi.

Rus lider, Rusya'nın tatbikatlarını her zaman uluslararası gözlemciler eşliğinde yaptığını kaydetti.

Niinisto, Rusya'ya yönelik yaptırımların suçlusunun Kırım'daki eylemleri nedeniyle Moskova olduğunu ileri sürmüştü.