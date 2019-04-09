Rusya, 5. nesil savaş uçaklarını Suriye’ye gönderdiği yönündeki haberleri yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşları tarafından yapılan 'Suriye'ye 5. nesil Su-57 avcı uçaklarının gönderildiği' haberlerinin doğruyu yansıtmadığı belirtildi.

Rusya'nın Suriye'ye 5. nesil Su-57 avcı uçaklarını aktardığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadıkları kaydedilen açıklamada, "Rusya'nın beşinci nesil avcı uçağının Hmeymim Üssü'ndeki fotoğrafları 2018'de, gerçek muharebe koşullarında yapılan testleri sırasında çekilmişti ve Rusya Savunma Bakanlığı bu konuda resmi açıklama yapmıştı" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Maalesef bazı medya kuruluşları, sosyal paylaşım ağlarında az bilinen kaynaklar adına paylaşılan ‘son dakika haberlerinden' alıntı yapma peşinde koşarken sıklıkla haberlerin özünü anlamıyor. Sosyal paylaşım ağlarında yayınlanan Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü'ndeki Su-57 fotoğraflarına ilişkin yorumlardan, şimdi ‘Google Haritalar' uygulamasının her kullanıcısının, üssün bu şekliyle güncellenen görüntüsüne ulaşabildiği anlaşılıyor."

Geçen şubatta Rusya'ya ait iki Su-57 savaş uçağının Suriye'de muharebe testlerinden geçtiği resmi olarak açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Su-57'lerin Suriye'de gerçek muharebe ortamında 10'dan fazla uçuş gerçekleştirdiklerini bildirmişti.

Geçen mayıstaysa Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de Su-57'lerin gelecekte donatılacağı seyir füzelerinin test edildiğini duyurmuştu.