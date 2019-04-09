Rusya, 5. nesil savaş uçaklarını Suriye’ye gönderdiği yönündeki haberleri yalanladı

Açıklama şöyle devam etti:
"Maalesef bazı medya kuruluşları, sosyal paylaşım ağlarında az bilinen kaynaklar adına paylaşılan ‘son dakika haberlerinden' alıntı yapma peşinde koşarken sıklıkla haberlerin özünü anlamıyor. Sosyal paylaşım ağlarında yayınlanan Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü'ndeki Su-57 fotoğraflarına ilişkin yorumlardan, şimdi ‘Google Haritalar' uygulamasının her kullanıcısının, üssün bu şekliyle güncellenen görüntüsüne ulaşabildiği anlaşılıyor."
Geçen şubatta Rusya'ya ait iki Su-57 savaş uçağının Suriye'de muharebe testlerinden geçtiği resmi olarak açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Su-57'lerin Suriye'de gerçek muharebe ortamında 10'dan fazla uçuş gerçekleştirdiklerini bildirmişti.
Geçen mayıstaysa Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de Su-57'lerin gelecekte donatılacağı seyir füzelerinin test edildiğini duyurmuştu.
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