Putin: ABD'nin Avrupa'ya yönelik askeri harcamalarını arttırma talebinin arkasında Amerikan savunma sanayiinin çıkarları var

St. Petersburg'da gerçekleşen Uluslararası Arktik Forumu'nda konuşan Putin, Washington'un Avrupa'ya yönelik askeri harcamaları artırma talebine değindi.

Putin, "Savunma harcamalarını arttırma talebinin uluslararası durumun kötüleşmesiyle ilgili olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu sadece bir bahane. Aslında başlıca itici faktör, ABD savunma sanayiine Avrupa'dan para akıtmak" diye konuştu.

ABD'nin Avrupalı müttefiklerine ekonomi ve özellikle enerji alanında yaptığı baskıya değinen Putin, Washington'un Rus gazından vazgeçme talebini şöyle değerlendirdi:

"Kuzey Akım-1 projesi olmasaydı, uluslararası enerji sektöründe neler olurdu? Fiyatlar bugünkünden daha da yüksek olurdu. Siz doğal kaynaklarını daha pahalıya satın almak ister misiniz? Hayır."

Tüm bunların Avrupa ülkelerini ‘Rus gazı ve Amerikan sıvılaştırılmış gazı arasındaki fiyat farkını ulusal bütçelerinden kapatmaya' zorlayabileceğine dikkat çeken Putin, "Zira piyasa koşullarında bir ürünü yüzde 30 daha pahalıya satın almaya zorlamak mümkün değil. İşletmeler böyle bir şey yapmaz, boşuna para ödemez" diye konuştu.

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"Bugün yaptırımlar jeopolitik mücadelenin bir aracı olarak değil, sadece dünyadaki rekabet mücadelesinin bir unsuru olarak kullanılıyor" diyen Putin, sözlerine şöyle devam etti:

"Rusya'nın geleceği yaptırımlara bağlı değil, Rusya'nın geleceği sadece bize, siyasi sistemimizi ne kadar etkili bir şekilde dönüştürebileceğimize, bu sistemin ne derece demokratik olacağına ve toplumun en sağlıklı güçlerini, vatandaşlarımızın yaratıcı enerjisini ne derece açığa çıkaracağına bağlı. Geçen yıl ithal ikamesine yaklaşık 600 milyar ruble (9.2 milyar dolar) yatırım yaptığımızı söylemiştim, tüm bunlar etkili bir şekilde çalışıyor. Ülkemizdeki bilim ve eğitim harika. Tüm bunları iyi durumda tutmalı ve ilerletmeliyiz. Ulusal projelerin hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere bunları başaracağımızdan eminim."