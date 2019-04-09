Putin'den sözünü tam aktarmayan tercümana: O bir haydut

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile yaptığı görüşmede İsveçli işadamları için kullandığı ‘dostlar’ sözcüğünü karşı tarafa ‘partnerler’ olarak aktaran tercümanı tiye aldı.

St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Arktik Forumu'nun ardından İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile görüşen Putin, Moskova ile Stockholm arasındaki ekonomik ilişkilerden bahsederken İsveçli işadamları için ‘dostlar' sözcüğünü kullandı, fakat tercüman Rus liderin dediğini karşı tarafa ‘partnerler' olarak aktarmayı yeğledi.

Bunu fark eden Putin, araya girip gülerek, "Ben dostlar dedim, o ise partnerler dedi. O bir haydut" diye konuştu.

Путин на встрече с премьером Швеции назвал шведских бизнесменов друзьями, но переводчик посчитал их партнерами. «Я сказал друзей, а он — партнеры. Бандит» pic.twitter.com/TJQkhPsuDP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 9, 2019

İki ülke arasındaki ilişkilerin ‘tüm zorluklara rağmen' geliştiğini kaydeden Putin, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 30'dan fazla arttığını vurguladı.

Rus lider St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda İsveçli temsilcileri de görmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.