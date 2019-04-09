Putin'den sözünü tam aktarmayan tercümana: O bir haydut

Bunu fark eden Putin, araya girip gülerek, "Ben dostlar dedim, o ise partnerler dedi. O bir haydut" diye konuştu.
Путин на встрече с премьером Швеции назвал шведских бизнесменов друзьями, но переводчик посчитал их партнерами. «Я сказал друзей, а он — партнеры. Бандит» pic.twitter.com/TJQkhPsuDP— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 9, 2019
İki ülke arasındaki ilişkilerin ‘tüm zorluklara rağmen' geliştiğini kaydeden Putin, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 30'dan fazla arttığını vurguladı.
Rus lider St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda İsveçli temsilcileri de görmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)