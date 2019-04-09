Rus vekil: Libya’da çatışmaya müdahale etmeden arabulucu olma niyetindeyiz

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Birleşik Rusya Fraksiyonu Başkan Yardımcısı, terörle mücadele uzmanı Adalbi Şhagoşev, Libya’daki çatışmalara Suriye’de yapıldığına benzer bir şekilde müdahale etme niyetinde olmadıklarını, sadece arabulucu olarak kalma niyetinde olduklarını belirtti.

© REUTERS / REUTERS TV Kremlin'den Libya'daki taraflara askeri eylemleri sona erdirme çağrısı

Şhagoşev, Duma'da Birleşik Rusya adına yaptığı konuşmada, Libya ve genel olarak bölgede istikrarsızlığın arttığına dikkat çekerek, "Bu çok tehlikeli bir şey. Rusya bu durumda ne diyebilir? Elbette, hiçbir askeri operasyona çekilmek istemiyoruz. Suriye ve Libya farklı şeyler" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın tüm dünyada yüksek diplomatik ağırlığa sahip olduğunu ve bu ağırlığın, askeri otoritesinden az olmadığını kaydeden milletvekili, "Tam da bu yüzden (Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife) Hafter bugün bize seslendi. Trablus yönetimi de bizden arabulucu olmamızı istedi" diye bildirdi.

Libya halkını müzakere masasına oturtmak isteyen Birleşmiş Milletler'e katıldıklarını vurgulayan Şhagoşev, "Rusya burada sadece arabulucu olarak rol alacak" diye kaydetti.

Rusya'nın dürüst bir arabulucu olduğunun altını çizen milletvekili, "Bugün Suudi Arabistan, Katar, İran, Türkiye gibi farklı güçler Rusya'ya güveniyor" dedi.