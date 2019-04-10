Putin: Petrol fiyatlarının kontrolsüz artmasından yana değiliz

© REUTERS / Sergei Karpukhin Rusya, OPEC ve müttefiklerinin petrol üretimini artırabileceğinin sinyalini verdi

St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Arktik Forumu'nda konuşan Putin, "Petrol fiyatlarının kontrolsüz artışından yana değiliz. Bugünkü fiyatlar bizim için tamamen uygun" dedi.

Putin, Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2019'un ikinci yarıyılındaki petrol üretim hacmine ilişkin kararını Libya, Venezüella ve İran'daki gelişmeler de dahil olmak üzere pazardaki duruma göre alacağını kaydetti.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, piyasadaki talebin artması ve rezervlerin azalması nedeniyle Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile haziranda yapılacak toplantıda petrol üretimini artırmayı gündeme getirmeyi planlandığını söylemişti.