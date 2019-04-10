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13:17 10 Nisan 2019
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    Dmitriy Peskov

    Kremlin: Rusya Türkiye'ye ikinci bir S-400 hava savunma sistemi satmaya hazır

    © Sputnik / İlya Pitalev
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Peskov Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz" açıklamasına ilişkin olarak, Türkiye'yle askeri-teknik işbirliklerini genişletmek için gerekli olan teknik olanaklara sahip olduklarını söyledi.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Murad Sezer
    Çavuşoğlu: ABD Patriot satmak istemezse yarın ikinci S-400'ü de alabiliriz
    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'nin Patriot hava savunma sistemleri satmaması halinde Türkiye'nin Rusya'dan ikinci bir S-400 hava savunma sistemi alabileceğine ilişkin açıklaması soruldu.

    Peskov soru karşısında, "Askeri-teknik işbirliği Rusya'nın pek çok yabancı ülkeyle işbirliğinin çok önemli bir boyutu. Bu tip işbirliği, ilişkilerin gelişmesinde özel bir noktada olunduğunu gösteriyor. Bu Türkiye konusunda da geçerli" vurgusunu yaptı.

    Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: "Rusya buna (Türkiye'ye ikinci bir S-400 sistemi sevk etmeye) açık. Rusya bunun için gerekli olan teknolojik olanak ve becerilere sahip. Rusya elbette ki askeri-teknik işbirliğinin geliştirmesine yardımcı olacak olanakların arayışında. Bu tamamıyla normal bir süreç."

    ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasını istemiyor. Buna gerekçe olarak, Rusya yapımı bir savunma sisteminin NATO'nunkilere entegre edilemeyeceğini ve Türkiye'ye konuşlandırılacak bu sistemler üzerinden NATO'nun silahları hakkında Rusya'ya bilgi sızabileceği endişesini gösteriyor.

    TÜRKİYE, S-400 BATARYALARINA SAHİP İLK ÜLKE OLACAK

    An S-400 Triumf air defense missile system, seen here during the military parade in Moscow marking the 72nd anniversary of the victory in the Great Patriotic War of 1941-1945.
    © Sputnik / Grigory Sisoev
    'Yunanistan Rus hava savunma sistemi alıyorsa, Türkiye neden S-400 satın alamasın?'
    Nitekim Türkiye'nin S-400 sistemlerinden vazgeçmemesine karşılık olarak ABD'den gelen tehdit tonlu açıklamalar son dönemde sıklaşırken, son olarak da Türkiye'ye F-35'lerle ilgili ekipman sevkiyatını durdurma kararı alınmıştı.

    Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

    Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

    Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

    Etiketler:
    açıklama, S-400, Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitriy Peskov, Türkiye, Rusya
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